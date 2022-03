UŽAS, NIJE ZNAO GDE SE NALAZI I STALNO PITAO ŠTA ĆE OVDE: Isplivalo još ŠOKANTNIH detalja o filmovima Brusa Vilisa koje je snimio

Ceo svet se rastužio zbog povlačenja Brusa Vilisa, ali sudeći po ljudima koji su radili sa njim, to je bio veoma izvestan korak jer se glumcu stanje tokom godina pogoršavalo.

Samo nekoliko dana pre nego što je Brus Vilis (67) trebalo da se pojavi na setu jednog od svojih najnovijih akcionih filmova, direktor projekta poslao je hitan zahtev: "Umanjite ulogu filmske zvezde".

"Izgleda da moramo da smanjma Brusov broj stranica za oko 5 stranica. Treba malo da skaratimo i njegov dijalog, tako da nema mnogo monologa", napisao je Majk Berns, režiser filma "Out of Death", u mejlu upućenom scenaristi ostvarenja.

Bersn nije naveo zašto je bilo neophodno da Vilisove reči budu "kratke i slatke". Ali nove informacije koje su obelodanjene u sredu otkrivaju istinu zbog čega su ne samo Berns, već i sve druge Vilisove kolege bile veoma zabrinute. Porodica slavnog glumca objavila je da se Brus povlači iz sveta glume jer ima afaziju. Ovaj kognitivni poremećaj utiče na sposobnost osobe da komunicira i često se razvija kod osoba koje su pretrpele moždani udar, piše "LA Times".

"Kao rezultat ovoga Brus se udaljava od karijere koja mu je toliko značila", napisala je njegova ćerka Rumer u objavi na Instagramu, koju su takođe potvrdili i njegova supruga Ema, bivša supruga Demi Mur i njena braća i sestre.

Oni koji su radili sa Vilisom na njegovim nedavnim filmovima, istakli su da je glumčevo ponašanje poslednjih godina ukazivalo na to da nešto nije u redu. Čak 20-ak ljudi koji su radili na setu sa Brusom reklo je za "Times" da su zabrinuti za njegovo zdravlje.

Filmski radnici opisivali su srceparajuće scene u kojima je bilo jasno da se ovaj 67-godišnjak bori sa gubitkom mentalne oštrine i nemogućnošću da se seti svog dijaloga. Navodno je imao pomoć tako što je nosio slušalice putem kojih mu je pomoćnik praktično diktirao šta treba da kaže. Većina akcionih scena, posebno onih koje su uključivale pucnjavu, snimljene su uz pomoć dublera.

"Tužan kraj jedne neverovatne karijere"

U jednom navodnom incidentu pre dve godine na snimanju filma "Hard Kill" u Sinsinatiju Vilis je iznenada opalio iz pištolja napunjenog ćorcima na pogrešan znak. Povređenih nije bilo.

Berns je bio jedan od nekolicine ljudi koji su znali da Vilis ima probleme sa pamćenjem, ali nije bio svestan ozbijnost situacije sve do juna 2020. kada je režirao film "Out of Death" u kome je glumac imao ulogu. To je bio jedan od 22 filma koje je Vilis snimio za četiri godine.

"Posle prvog dana rada sa Brusom, mogao sam to sve da vidim iz prve ruke i shvatio sam da je u pitanju veći problem i zašto je od mene zatraženo da skratim njegove izjave", ispričao je režiser, dodavši da je morao da sve Vilisove scene, oko 25 stranica dijaloga, skrati tako da stanu u jedan dan snimanja.

Onda je prošle jeseni Bernsu ponuđeno da režira još jedan Vilisov film - "Wrong Place", ali je bio zabrinut za glumčevo zdravlje. Pozvao je jednog od Brusovih saradnika i pitao ga kako je Brus.

"Rečeno mi da je potpuno druga osoba i da je mnogo bolje nego prošle godine. Verovao sam mu na reč", rekao je Berns. Međutim, kada su prošlog oktobra počeli da rade na filmu, režiser je shvatio da situacije ne da nije bolja, već je gore.

"Nakon što smo završili, rekao sam: "Gotov sam. Neću više snimati druge filmove Brusa Vilisa", istakao je .

Vilisov dugogodišnji menažerski tim pobrinuo se da snimanja njegovih filmova budu ograničena na dva dana, a njegovim ugovorima bilo je predviđeno da ne radi više od osam sati na dan, a često je ostajao i samo četiri.

O Brusovoj bolesti progovorio je i režiser Džesi V. Džonson, koji je sa glumcem radio na niskobužetnom filmu "White Elephant", istakavši da mu je bilo jasno da to nije "stari Brus kakvog pamti", te da je prišao glumčevom timu i otvoreno ih pitao o njegovom stanju.

"Rekli su da je srećan što je tu, ali da bi bilo najbolje da završimo snimanje do ručka i da ga pustimo ranije", prisetio se Džonson razgovora.

Njegov tim nastavio je da ugovara uloge i nova snimanja, čak i nakon što je jedna filmska ekipa svedočila trenutku da Vilis bukvalno nije znao gde se nalazi.

"Znam zašto si ovde, i znam zašto si ti ovde, ali zašto sam ja ovde", pitao je glumac dva člana ekipe.

"Bilo je to manje uznemirujuće, a više poput: "Kako da ne učinimo da Brus izgleda toliko loše?" Neko bi mu dao rečenicu, a on nije razumeo šta ona znači. On je bio samo lutka", otkrili su oni, a prenosi Žena.rs.

Džonson gore pomenuti režiser, rekao je da mu je naknadno ponuđena prilika da snimi još dva filma sa Vilisom. "Nakon našeg iskustva u filmu "White Elephant" odlučili smo ako tim da više nećemo raditi sa njim. Svi smo mi fanovi Brusa Vilisa, ali aranžman je bio pogrešan i na kraju je bio to jedan prilično tužan kraj neverovatne karijere, gde se niko od nas nije osećao prijatno", rekao je.

"Izgledao je tako izgubljeno i govorio bi: "Daću sve od sebe". Uvek je davao sve od sebe. On je jedan od velikana filma i imam najveće divljenje i poštovanje za njegov rad, ali bilo je vreme da se povuče", dodala je Teri Martin, supervizor produkcije istog filma.

Tim koji je održavao privid savršenstva

Vilis je na svakom snimanju imao veliku svitu koja ga je pratila, a svako od njih ponašao se veoma zaštitnički prema glumcu. Njegov predvodnik na setovima bio je Ids, čovek koji je Vilisov pomoćnik još od 90-ih godina.

"Taj tip je svuda vodio Brusa. Vozio ga je naokolo i držao na oku", rekao je jedan od članova ekipe koja je radila na filmu "Hard Kill" iz 2020. godine.

Takođe, glumac Adam Hjul Poter imao je zagarantovane bitne uloge u svim Vilisovim filmovima, a bio je angažovan i kao njegov sufler, govoreći glumcu replike kroz slušalicu. Poter je zarađivao 4. 150 dolara nedeljno, i uvek mu je bio obezbeđen smeštaj u hotelu u kom je i Vilis.

(Kurir.rs/A.M.)

