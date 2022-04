PREŽIVELI SMO OSKARE, SADA SU NA REDU GREMIJI: Posle odlaganja, sada se muzičari takmiče za nagrade, evo ko ima najveće šanse!

Posle više od dva meseca odlaganja zbog pandemije, večeras će u Las Vegasu biti održana 64. svečana ceremonija dodele Gremi nagrada na kojoj može biti oboreno nekoliko istorijskih rekorda.

Po prvi put, ceremonija dodele Gremi nagrada biće održana u Las Vegasu, daleko od tradicionalnog doma u Los Anđelesu. Ovogodišnji događaj, čiji je domaćin Trevor Noa, takođe donosi i promenjen način glasanja i dve nove kategorije.

Nekoliko umetnika koji su ove godine nominovani – od hip hopa, preko džeza, do pop muzike – možda uspeju da obore rekorde. Kolumnistkinja Si-En-Ena, Fejt Karimi, smatra da je pet nominovanih na pragu stvaranja istorije.

Kanje Vest

Kanje Vest ove godine nije dobrodošao kao izvođač na dodeli Gremija, ali će osvojiti mesto u istoriji ako nadmaši Džej Zijeve 23 pobede. Kanje već ima 22 Gremija i nominovan je za još pet, uključujući nominaciju za album godine za Dondu.

Ali neće mu biti lako, s obzirom na to da i Džej Zi ima tri nominacije, od kojih je jedna upravo za Kanjeov album Donda i za najbolju rep pesmu Jail.

BTS

Dečački bend BTS ušao je u istoriju prošle godine kao prve korejske pop zvezde koje su nominovane za Gremi u kategoriji pop dua/grupe. Ako njihov album Butter pobedi u toj kategoriji ove godine, oni će biti prva kej pop grupa koja je osvojila Gremi.

BTS su već ušli u istoriju kao prvi korejski umetnici koji su izašli na scenu Gremija 2019. godine, kada su uručili nagradu za najbolji ar end bi album.

Olivija Rodrigo

Pop senzacija Olivija Rodrigo nominovana je za sedam nagrada za svoj debi album Sour, uključujući najboljeg novog izvođača, album godine, pesmu godine i ploču godine – poslednje dve za njenu srceparajuću baladu Vozačka dozvola.

Ako kući ponese sve te nagrade, devetnaestogodišnja Olivija Rodrigo, mogla bi da postane drugi najmlađi umetnik koji je pobedio u četiri glavne kategorije Gremija: najbolji album, pesma, ploča i novi izvođač.

Godine 2020, Bili Ajliš je postala najmlađi solo izvođač koji je osvojio četiri najveće nagrade Gremi. Imala je 18 godina.

Da bi se uskladila sa njenim podvigom, Rodrigo će takođe morati da pobedi Ajliš, nedavnu dobitnicu Oskara, koja je takođe nominovana u tri glavne kategorije.

Toni Benet

Toni Benet je prvi put osvojio Gremija za album godine za I Left Mi Heart In San Francisco na petoj godišnjoj ceremoniji dodele Gremija. To je bilo 1963. godine, a decenijama kasnije i dalje dobija Gremi.

Benet ima pet nominacija ove godine za saradnju sa Lejdi Gagom, uključujući za album godine i ploču godine. Par je nominovan za obradu pesme Kola Portera I Get a Kick Out of You – pesme napisane pre nekih 88 godina.

Sa 95 godina, Benet je najstarija osoba koja je ikada objavila album sa novim materijalom – uz neke od njegovih najvećih uspeha u poslednjoj deceniji.

Džon Batist

Pevač Džon Batist ove godine sa 11 nominacija u različitim žanrovima prednjači – uključujući nominacije za ploču godine, album godine, najbolji improvizovani džez solo i najbolji ar end bi album.

Batist ima iskustvo u džezu i angažovan je kao vođa benda i muzički direktor u "The Late Shov with Stephen Colbert". Nominacije za Gremi potiču i od njegovog rada na muzici za „Piskarov“ film Soul i za album iz 2021. We Are.

Ako Batist u nedelju odnese kući najmanje devet nagrada, obeležiće još jednu prekretnicu: Preteći će Majkla Džeksona i Santanu kao umetnike koji su osvojili najviše Gremija u jednoj godini. Obojica su dobili po osam Gremija 1984. i 2000. godine.

