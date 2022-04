ANĐELKA PRPIĆ OTKRILA ŠTA JOJ POPRAVLJA DAN! Glumica obožava provod: Nikad nema dovoljno para, a ovo joj je NAJVEĆI PROBLEM!

Glumica Anđelka Prpić važi za jednu od najatraktivnijih glumica na našim prostorima.

Ne krije da obožava da dobija poklone, ali tu se susreće sa jednim problemom.

- Volim da ih dobijam, ali ne znam uvek lepo da odreagujem. I to se vežba, kao ono za kompliment. Kao ono “Što ti lepo to stoji” pa odgovoriš “2000 dinara” - Ko te pita gde si kupio i koliko košta? - zaključuje Anđelka.

Zatim se osvrnula na rođendansko iznenađenje koje je napravila svojoj drugarici, voditeljki Mariji Kilibardi.

- Iako zvuči kao foskula, najviše volim da smišljam šta je nekome baš dobar poklon. Ja sam gospođici donela 41 balon od helijuma, ali ne bilo kakav nego pastelnih boja zbog neke strološke fore. Otišla sam sa još dva vozača, i kad su me pitali “Koga ćemo da vozimo” i ja kažem:” Njih” i onda smo počeli da vučemo 41 balon - kroz smeh priča Prpićeva.

- Dijamanti, parfemi, cipele, male torbe. Šalim se, ustvari ne šalim se, volim sve to, ali najviše uživam da imamo vremena mi koji se volimo, da možemo da se razgalimo, razgaćimo u onom lepom smislu, da pijemo dobra vina, jedemo dobru klopu... - zaključuje Anđelka u emisiji “Sve u svemu”.

Zatim su se voditeljka Marija i glumica Anđelka osvrnule na izlaske u kafani.

- Kada pričamo o vremenu koje volimo da posvetimo nekoj instituciji, kafana zauzima visoko prvo mesto - rekla je Marija, a Anđelka je dodala:

- Mene časkom pogodi kafana, a ti zato ne pevaš često jer tebi baš treba da te pogodi kafana. Ti si sigurno osoba koja peva gore od mene. Volim da platim muziku, ali se uvek ispostavi da nikada nemam dovoljno kolko mi treba to veče, užas. Imam jedan jako veliki problem, a to je kad dođem na vrh jezika mi je ta pesma i nema šanse da je se setim. Uvek sebi kažem napiši čoveče taj spisak.

Na pitanje da li će sin Jakša prešišati Anđelku u glumačkom smislu s obzirom na to da se važna stvar dešava u njihovom domu, a to je Jakšina prva glavna uloga.

- Moram da napravim sada jednu ogradicu, da kažem šta mi je nelagoda. To je potreba da kao keva pričam o svom detetu i da ga hvalim. Naravno, svaki roditelj je preponosan na svoje dete. Ja sam za Jakšu isključivo njegova mama, nikakva koleginica koja ima prostora tu da savetuje bilo šta. Moram da priznam da mu zavidim jer radi sa direktorom fotografije koji je radio filmove Nikite Mihalkov. Ja to do kraja svoje karijere neću uspeti. Ne smemo da stajemo na put njihovim odabirima i da treba da ih podržimo i damo vetar u leđa da biraju ono u čemu su osećaju dobro, gde se osećaju kao svoj na svom.

(Kurir.rs/Blic)

