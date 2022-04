PODMITLJIVO SMEĆE HOLIVUDA UŽIVA KAD NEKO PROPADA: Ali ja sam uspeo, mnogo sam ponosniji što sam otac, nego što sam glumac

Uvek je uspevao da izađe kao pobednik. Sada, kada je teško oboleo, u tome će mu pomoći porodica koju je uvek stavljao na prvo mesto, daleko iznad slave, miliona, biliona...

Planetarno poznat i vanserijski popularan po igranju oštrih likova u spektakularnim akcionim filmovima, danas, kada je morao prevremeno da napusti scenu zbog bolesti u 67. godini, bez premišljanja poručuje: "Ne žalim, mnogo sam ponosniji što sam otac, nego što sam glumac!"

Zvezda kojoj još zadugo neće biti premca povukao se iz karijere nakon što mu je dijagnostikovan poremećaj (afazija) koji utiče na njegovu sposobnost da komunicira. Kada je to obnarodovano, kolege su mu uputile izraze podrške, ali Holivud je ipak Holivud - mesecima pre nego što je javno obelodanjeno od čega tačno boluje, Brusova iskakanja u ponašanju praćena su posprdnim doskočicama i ogovaranjem.

Sada su svi na njegovoj strani, a falilo je samo nekoliko dana da ga, bez pardona, proglase najgorim glumcem u prethodnoj godini.

NIKO SLUTIO NIJE...

Nije prvi put da se prema Brusu neko tako ophodi, ali je uvek uspevao da izađe kao pobednik. Sada će mu u tome pomoći porodica, koju je uvek stavljao na prvo mesto, daleko iznad slave, miliona, biliona...

Rođen 19. marta 1955. u idiličnom gradu Idar-Oberštajn u Zapadnoj Nemačkoj kao Volter Vilis, budući slavni glumac bio je plod ljubavi američkog vojnika Dejvida Vilisa i Nemice Marlen, najstariji od četvoro dece. Porodica se preselila u Ameriku kada je imao dve godine. Pošto je napustio vojsku, otac je radio kao fabrički radnik, varilac i mehaničar, a majka u banci.

Niko slutio nije da će upravo Brus postati velika zvezda jer je imao problem s mucanjem. Drugovi u školi su ga zbog toga stalno zadirkivali, nadenuvši mu nadimak Bak-Bak (kanta), ali se momak "iz druge linije ljudi s plavim kragnama", kako je sebe i svoje roditelje kasnije opisivao, otrgao od sumorne svakodnevice i vinuo u zvezde.

Početni cilj je bio da se zaposli po završetku srednje škole i on je to i učinio. Čuvar u nuklearnoj elektrani Salem, kasnije vozač radnika iz fabrike u Nju Džerziju, shvativši da je to što se pridružio dramskom klubu u srednjoj školi, iako su ga ismevali, smanjilo njegovo mucanje - krenuo je dalje. Upisao se na državni univerzitet Montkler (studije glume), potom se preselio u Njujork, gde se zaposlio kao barmen u klubu "Kamikaza", u kojem su se skupljali umetnici. Pojavio se 1982. kao statista u završnoj sceni u filmu "Presuda", u kom je glavnu rolu imao Pol Njumen.

"PODMITLJIVO SMEĆE U HOLIVUDU"

Ostalo znate: sledila je serija "Slučajni partneri" sa Sibil Šepard (izabran je na audiciji među 3.000 glumaca) koju smo i mi sa oduševljenjem pratili, potom "Poroci Majamija", a onda i više od 70 filmova. Nema ko nije odgledao serijal "Umri muški", "Petparačke priče", "Dvanaest majmuna", "Šakala"...

Kako to obično ide, dizali su ga u zvezde, ali i kudili.

"Ljudi misle da poznaju pravog mene, ali ne znaju. A onda napišu stvari zbog kojih zvučim kao kreten", žalio se i imao hrabrosti da kaže da on lično ne laže, ne vara i ne trudi se da ponižava ljude, ali da isto tako ne može da dođe sebi zbog "podmitljivog smeća u Holivudu":

"Ljudi u filmskoj prestonici žele da vide kako ne možete da postignete uspeh. Ali ja sam uspeo: mnogo sam ponosniji što sam otac, nego što sam glumac!"

(Foto: Sa Demi Mur ima tri ćerke: Rumer, Skaut i Talulu)

Tu mu, zaista, nema premca!

Često je igrao čoveka koji je doživeo neku tragediju, imao krizu samopouzdanja ili savesti, ili uhvaćenog u u situacijama koje su daleko izvan njegove kontrole, ali u privatnom životu - sve je podredio sreći porodice. I uspeo!

VELIKE LJUBAVI

Na premijeri filma "Pod prismotrom" upoznao se s glumicom Demi Mur. Venčali su se 1987. i dobili tri ćerke, Rumer, Skaut i Talulu. Iako su se rastali 1998. i zvanično razveli 2000, bliži su neko ikada. (Brus se još uvek kune u Vila Smita, koji mu je pomogao da prebrodi teške trenutke, a ovih dana ga pominjemo zbog šamara kojeg je opalio Krisu Roku na dodeli Oskara).

Vilis je ostao u bliskoj vezi s Demi i posle njenog venčanja sa Eštonom Kučerom. Oboje su, kada se 2009. oženio s manekenkom Emom Heming, prisustvovali ceremoniji, a danas je njihov odnos čvršći nego ikad. S drugom suprugom je dobio još dve ćerke, svi su zajedno pregurali izolaciju u vreme najžešćeg udara korone u SAD.

NAJJAČI KAD JE NAJTEŽE

"Mi smo blisko pleme. Znam da ovo izaziva veliko interesovanje, obično su ljudi ogorčeni posle razvoda i malo ko razume kako tako dobro mogu da se slažem sa bivšom. Demi i ja smo odlučili da stavimo decu na prvo mesto, srećni smo što se ispostavilo da svi možemo zajedno. Živimo i zabavljamo se, to je poenta. I ko sam ja kao otac, mnogo mi je važnije od percepcije javnosti", objašnjavao je Brus.

To ne bi mogao neko ko nije, pre svega, dobar čovek!

Šta god da su govorili o njima, Brus i Demi učinili su sve što je bilo u njihovoj moći da svojim ćerkama obezbede srećno detinjstvo, uliju prave moralne vrednosti. Porodica je bila i ostala jaka i sada, u najtežim trenucima.

Kada je 2019. rešio da obnovi svoje zavete sa Emom, ona je prvo pozvala Demi da prisustvuje ceremoniji.

"Nikada to ne bih uradila bez nje! Primila me je u svoju porodicu, a i ja sam nju u našu. Imam toliko poštovanja prema tome što su Brus i Demi stavili svoju decu na prvo mesto. Postala sam bolji čovek uz njih, ponosna sam na naš odnos!", poručila je medijima koji su to zlurado komentarisali.

Danas uz Brusa čvrsto stoje i sadašnja i bivša supruga.

"Ovo je zaista izazovno vreme za nas, ali prolazimo kroz Brusovu bolest kao jaka porodica. Uvek je govorio: 'Živite!' i zajedno planiramo da uradimo upravo to!"

Uprkos svemu što ga je snašlo, nema lepše poruke čoveku čija će nam obrijana glava, neodoljiv glas i specifičan osmeh zauvek ostati u sećanju. Ne samo zato što je velika zvezda već što je veliki čovek koji je znao da savlada sve životne nedaće i da slava i milioni ne znače ništa naspram ljubavi najbližih.

