BRAT KRISA ROKA OSUO PALJBU PO VILU SMITU: Oduzmite mu Oskara, ne prihvatam njegovo IZVINJENJE! Glumcu neće biti svejedno

Komičar Kris Rok primećen je prilično tmurnog raspoloženja dok je sam šetao ulicama Njujorka, nakon što je njegov 42-godišnji brat Keni odbacio izvinjenje Vila Smita i zatražio od Akademije da glumcu oduzme Oskar zbog skandaloznog šamara na dodeli od od pre desetak dana.

Naime, komičarev 15 godina mlađi brat Keni, ispričao je za Los Angeles Times kako ima velikih problema dok iznova gleda i te kako poznati snimak s dodele Oskara, te smatra kako zbog napada na Krisa, Vil Smit ne bi trebao da zadrži trofej za najboljeg glumca.

"Izjeda me iznutra dok iznova i iznova to gledam jer napadnut je neko koga volim, a ja ništa ne mogu da učinim po tom pitanju. Svaki put kad pogledam video, ponovo proživljavam isto i to onda nastavi da se vrti u mojoj glavi. Moj brat mu nije bio pretnja, a vi ga u tom trenutku ne poštujete. Jednostavno ste ga ponizili pred milionima ljudi koji gledaju šou", ispričao je Keni Rok.

foto: Profimedia

Inače, u petak je Smit dao ostavku u Akademiji nazvavši svoj ispad tokom dodele "šokantnim, bolnim i neoprostivim", dodajući kako će prihvatiti sve dodatne posledice koje odredi Odbor upravnika Akademije.

"Lista onih koje sam povredio je duga, a uključuje Krisa, njegovu porodicu, mnoge moje drage prijatelje i voljene osobe, sve posetioce, kao i globalnu publiku pred ekranima. Izdao sam poverenje Akademije. Lišio sam ostale nominovane i pobednike njihove prilike za slavlje i da budu slavljeni zbog svog izvanrednog rada. Moje srce je slomljeno", naveo je Smit u svojoj izjavi. Ipak, Krisov brat Keni izvinjenje nije prihvatio, objašnjavajući to činjenicom da je glumcu prilično dugo trebalo da zatraži oprost.

"Možda bih na to drugačije gledao da se odmah izvinio, kad se popeo na binu, plakao i prihvatio nagradu. Ali nije, pa mi to govori da se ipak radi o nečemu drugom", naglasio je Keni, te izrazio i frustraciju što Akademija nije žešće reagovala na sam incident.

"Trebalo je odmah da bude izbačen. Držim ih odgovornima za to. Mogao je da se popne i uradi mom bratu šta god je želeo. Moglo je da bude i mnogo gore od onog što je uradio. Po mom mišljenju, osramotio se tim činom, kao i svoje nasleđe", smatra Keni.

foto: Profimedia

Sve ovo odvilo se samo nedelju dana nakon što su Keni i drugi Krisov brat Toni tvrdili kako je reper Didi lagao u svojoj izjavi medijima kako su Vil i Kris zakopali ratnu sekiru nakon šokantnog šamara na Oskarima. Naime, samo nekoliko sati nakon kontroverznog događaja, kad je Vil udario Krisa na bini, zbog šale na račun njegove supruge Džejde Pinket Smit, Didi je za Page Six naveo kako je svađa "okončana". Međutim, 47-godišnji Toni insistirao je u razgovoru s obožavateljima na Tviteru kako to definitivno nije slučaj.

Jedan od fanova upitao je Tonija: "Znači, Didi je lagao kad je rekao da su se Kris i Vil pomirili iste večeri i da su sad u dobrim odnosima?", a Toni je odgovorio: "Da".

Inače, na žurki Vanity Faira, nakon dodele Oskara, Didi je prilično samouvereno govorio o incidentu:

foto: Profimedia

"To nije nikakav problem. To je gotovo. Mogu to da potvrdim. Sve je to ljubav. Oni su braća".

Ipak, Toni je s fanovima takođe podelio kako ne prihvata Vilovo izvinjenje, kao i da je njegov brat Kris dobro.

Na Vilovo izvinjenje još uvek nije odgovorio ni sam Kris Rok, koji se još uvek nije ni javno oglasio po pitanju samog incidenta, iako je odmah na dodeli potvrdio kako neće protiv glumca podneti tužbu.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

