KORONA JE UČINILA SVOJE: Miloš Timotijević otkrio s kakvim se problemom suočava zbog PANDEMIJE! Moram da se vratim NA STARO

U drugoj sezoni serije “Močvara” scenaristkinje Milene Marković i reditelja Olega Novkovića, Miloš Timotijević tumači lokalnog moćnika Željka Garčevića, koji je uspostavio poziciju prvog čoveka u Senti.

- Već u prvoj epizodi smo ga zatekli u malom vojvođanskom mestu, u kome je zadovoljan i nema nikakvu potrebu da ide dalje. Jednostavno, dobro mu je tu gde jeste. Niko od nas nije negativac iz svoje perspektive. Mi smo uvek negativci u očima drugih ljudi i samim tim naši postupci nas otkrivaju kakvi jesmo – započinje priču za “Blic” Miloš Timotijević.

Svaki lik u seriji krije neku tajnu pa i Željko Garčević. Glumac ne želi da otkriva o čemu je reč jer kaže da bi tako “ukrao ugođaj publici” da gleda seriju.

- Sa Olegom Novkovićem i Milenom Marković nikada nisam do sada sarađivao, a znao sam sve njihove dosadašnje opuse. Kad su me pozvali da se pridružim ekipi u drugoj sezoni, bio sam u fazonu: “Dajte mi samo što pre scenario.” Kada sam ga pročitao, odmah sam ih zvao i pristao na ulogu Željka.

foto: Kurir Televizija

Već posle prve epizode druge sezone shvatili smo da je serija vizuelno sasvim drugačija, brža je radnja i uzbudljivija je. Mnogi već sada prognoziraju da će doživeti veći uspeh nego prethodna sezona.

- Teško je to prognozirati i ne želim uopšte da licitiram na tu temu. Uvek u šta sam se ranije kladio da će dobro proći, nije tako bilo i obrnuto. Mislim da “Močvara 2” ima sjajnu medijsku propraćenost i dobro je što ide i na Superstaru i na RTS i to u udarnim terminima. Sve to mnogo znači.

Glumac sa nestrpljenjem očekuje premijere projekata koje je prošle godine snimao a to su: “Trag divljači”, “Metamorfoza” i ”Među bogovima”, a uskoro očekuje i snimanje nove sezone “Pevačice”.

- Znam da će se nove epizode “Pevačice” raditi, ali da li me ima u nastavku i koliko prostora ću imati, to stvarno ne znam. Sa nestrpljenjem očekujem “Trag divljači”. Ovaj film scenariste i reditelja Nenada Pavlovića je nešto sasvim drugačije od onoga što sam do sada radio. Nenad je po pripovetkama svog oca Živojina Pavlovića napisao scenario. Film će prvo imati festivalski život a premijeru očekujemo tek na jesen. Što se tiče ostvarenja “Među bogovima” sa velikim zadovoljstvom sam ga snimao. Sa Vukom Ršumovićem sam radio njegov prvenac “Ničije dete” i kada me je sada pozvao i rekao da nije velika uloga, ali da misli da bih je ja super odradio, odmah sam pristao. Vuk je moj prijatelj, a i smatram da je njegovo “Ničije dete” jedan od naših najboljih filmova u zadnjih par decenija.

foto: Kurir Televizija

Miloševa najupečatljivija uloga u dosadašnjoj karijeri je svakako rola Petrita Kocija u “Besi”.

- Slažem se sa tom konstatacijom, mada se nadam da će ih još biti. Lik Kocija je svakako nešto najkomplesnije što sam igrao do sada.

Iako se već uveliko piše scenario za treću sezonu serijala “Besa”, Miloš kaže da nema dozvolu da priča o tome.

Tokom snimanja serije glumac je savladao i albanski jezik, ali je i bio u odličnoj fizičkoj kondiciji.

- Smatram da glumac uvek mora da bude u fizičkoj kondiciji. Nekada kondicija podrazumeva i višak kilograma, koje trebate da znate nositi. To nije nimalo lako.

foto: Kurir Televizija

Na konstataciju da izgleda bolje nego ikada i da nema ni kilograma viška, umetnik kaže:

- Ima, jer je korona učinila svoje. Trenutno ne vežbam, ali moraću uskoro da počnem zbog nekih projekata koji se najavljuju u budućnosti. Priznajem da mi je to sa jedne strane i mrsko, ali sa druge strane se i radujem vežbama. Videćemo.

Mnogi smatraju da nas je epidemiološka situacija sve unazadila.

- Ne bih rekao da nas je unazadila, već promenila, i to ceo svet – naglašava on.

Kurir.rs/ Blic

