BRIŽIT BARDO BILA JE POJAM LEPOTE, ALI LOŠA MAJKA: Mrzela je slavu, a pred snimanje svakog filma dobijala je HERPES!

Ako prolazite Azurnom obalom i dođete u Sen Trope, u svakom kafiću ili prodavnici videćete bar jednu sliku Brižit Bardo.

Vremena se menjaju, ali Francuzi ostaju verni obožavaoci glumice koja je proslavila francusku lepotu i duh. Tu je ona, u ovom nekadašnjem seocetu gde je došla pre pola veka, prošlog septembra proslavila 87. rođendan.

Njena vila "La Madrag" skrivena je među mediteranskim rastinjem, teško ćete je videti. Brižit u njoj živi s mužem Bernarom d' Ormalom i više od 50 životinja, od pasa do konja.

Nekad najlepša žena sveta zbog artritisa hoda na štakama, ili je u kolicima. Ali i u starosti ostala je verna svom stilu: gusta proseda kosa je podignuta u blagom neredu, oči su uokvirene ajlajnerom, usne ocrtane olovkom. Bora je mnogo, godine se vide, ali Brižit sija istim sjajem kao kad je bacala u nesvest muškarce, koji su proganjali i žene koje su je imitirale. Nikad nije podlegla čarima plastične hirurgije. Bilo joj je dosta lepote.

Fenomen BB, kako su je zvali, "bejb" ili "bebe", nije znala šta će joj doneti slava kad se u 16. godini slikala za modni časopis El. Mogla je da ima sve, jer je rođena u bogatoj katoličkoj porodici Luisa i En-Mari Bardo, u XV arondismanu Pariza. Iako joj je otac bio inženjer s porodičnom firmom, pisao je poeziju, a majka se bavila pozorištem i plesom. Do svoje 13. godine Brižit je igrala balet i sebe videla kao balerinu. Međutim, to nije postala, ali balet joj je dao držanje i gracioznost koji su je obeležili za ceo život. Nije sebe smatrala lepoticom. - Uvek sam mislila da sam ružna, a prve kritike su se složile sa mnom. Rekli su da sam obična, što je još gore nego vulgarna - napisala je u svojoj autobiografiji.

Dva reditelja koji su je videli na naslovnoj strani, Mark Alegre i Rože Vadim, brzo su shvatili da je na njoj sve lepo: kosa, oči, usne, zubi s razmakom, vrat, struk, grudi, zadnjica, zglobovi, šake, stopala... I glas joj je imao dubinu, a umela je i da peva. Rože Vadim se zaljubio u nju do ušiju, kao i ona u njega. Postao joj je prvi muž kad je napunila 18 godina. Zbog zabrane roditelja da se uda tada je prvi put pokušala da se ubije pilulama za spavanje, a ponovila je to još najmanje šest puta. - Smrt je kao ljubav, romantično bekstvo. Nisam želela da se bacim s balkona jer bi me fotografisali kako ležim mrtva - ispričala je u jednom intervjuu. S Vadimom je ostala u braku četiri godine, bio je njen "divlji vuk". On je nju učinio besmrtnom ulogom u filmu "I bog stvori ženu".

Oslobodio je u njoj sve što će od tada biti njena sudbina - slobodnu ženu, očaravajuću seksualnost i radost života. Na venčanju je poslednji put bila uzorna žena, u do grla zakopčanoj venčanici. Postala je platinasta plavuša, u Rožeovom filmu igrala je bosa na stolu. Znao je da ga je tokom snimanja filma prevarila i to mu se sviđalo, a i njoj. Posle Vadima udavala se još tri puta, treći put za plejboja Gintera Saksa. Samo iz drugog braka s glumcem Žakom Šarijeom 1960. dobila je sina Nikolu. Bilo je to nesrećno materinstvo jer Brižit - prema sopstvenom priznanju - nije imala materinski instinkt.

Nikola je bio željeno dete, ali samo svog oca. Brižit je na sve načine pokušavala da pobaci, udarajući se pesnicama u stomak. Svoju trudnoću opisala je rečima: - Bilo je to kao da sam imala tumor u svom otečenom telu i samo sam čekala trenutak da ga se otresem... Danas verujem da se materinski instinkt uči. Tada je bio samo bol. Posle porođaja je naredila babicama da sklone bebu, jer ne želi ni da je pogleda. Često je govorila kako bi više volela da je rodila malog psa. Sve ovo je objavila u memoarima "Inicijali BB" 1996.

Mali Nikola odmah je otišao u očevu porodicu, koja ga je odnegovala. S majkom nije bio u kontaktu sve do punoletstva. Nije je pozvao ni na svoje venčanje s Norvežankom Anelin Bjerkan, s kojom ima dve ćerke, Anu i Teu. Brižit je svoje unuke videla tek 1992, kad je njen poslednji muž okupio celu porodicu povodom njihovog venčanja. Kako su se nakon toga pojavili memoari, Nikola je tužio majku zbog reči "tumor" i ostalih opisa svog rođenja. Francuski sud je doneo presudu da majka sinu plati odštetu od 17.000 evra. - Nisam dobra baka. One žive u Norveškoj, ne govore francuski i nemamo prilike da se vidimo. Što da se lažemo? Uvek sam govorila šta mislim i mislila ono što kažem. Nikad nisam verovala u krvno srodstvo. Ipak, 2017. Brižit i sin Nikola su uspostavili normalan odnos. On dolazi u "La Madrag" jednom godišnje, sam ili s porodicom. Ona o njemu kaže da je "sjajan čovek, dobar otac", ali da nema ništa njeno: - Nemamo mnogo zajedničkog - rekla je u jednom razgovoru - on i fizički liči na oca... Često se osetim kao da sam mu ćerka, a ne baka njegovim ćerkama.

BEZ HEMOTERAPIJE Brižit je 1985. obolela od karcinoma dojke. Nije želela na lečenje jer je i bolest smatrala svojom sudbinom. Tek na nagovor prijateljice, glumice Marine Vladi, pristala je da ode na lečenje, ali samo zračenjem. - Nisam želela da mi opadne kosa - samo je rekla. Danas je potpuno zdrava.

Brižit Bardo snimila je 51 film, ali većina su bili samo pozadina za njenu neprevaziđenu lepotu. Povukla se iz javnosti pre nego što je napunila 40 godina. Od tada do danas jedan je od najvećih boraca za zaštitu životinja u svetu. Njena fondacija koja se bori za prava životinja finansira bolnice i nacionalne parkove od Čilea, preko Tajlanda, do Tunisa i Bugarske. U to ulaže svu svoju energiju. Svojevremeno je glumici Sofiji Loren, koja je obukla bundu od leoparda, rekla da nosi groblje na leđima. Veliki je zaštitnik foka, o kojima je snimila nekoliko dokumentarnih filmova. - Mladost i lepotu dala sam muškarcima. Sada mudrost i iskustvo, bolji deo sebe, dajem životinjama - njena je izjava. - Više ne mogu da hodam, da plivam. Ali kad vidim kako životinje pate, nemam na šta da se žalim.

Poslednjih godina veoma je politički aktivna, na strani desnice. Njen muž Bernard d'Ormal podržava Nacionalni front Mari le Pen, ali Brižit nije simpatizer nijedne stranke. Ne dopada joj se, kako kaže, islamizacija Francuske, tvrdi da muslimani "uništavaju njenu zemlju". S napomenom da su se njeni preci vekovima borili protiv islama, kaže da joj se politika gadi i da je "suviše mnogo novih jezika u novoj Evropi".

Više puta je novčano kažnjavana zbog antimuslimanskih i antigej stavova. Među poslednjim njenim fotografijama je ona na kojoj nosi žuti prsluk, simbol borbe protiv predsednika Makrona. Odbila je orden Francuske legije časti. Mrzi političku korektnost. Ona i Bernar i dalje su pušači. Kao zaveštanje ostavila je frizuru, njenu neobaveznu punđu, široku crnu traku u kosi, baletanke, kapri pantalone, bikini, odsustvo nakita - jednom rečju BB stil koji je kopirala i Kejt Mos.

Kurir.rs/Lena/Ljilja Jorgovanović

