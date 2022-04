NAJVEĆA SUPARNICA KERI BREDŠO I DANAS MAMI UZDAHE: Nataši iz S*KSA I GRADA slavna manekenka otela muža koji je SVETSKI SPORTISTA

Glumica Bridžet Mojnahan, koja danas ima 50 godina, mnogima je najpoznatija po ulozi Nataše Naginski u kultnoj seriji "Seks i grad".

Kao prva supruga Gospodina Zverke, kojeg je glumio Kris Not, bila je najveća suparnica glavne junakinje serije, Keri Bredšo, koju tumači Sara Džesika Parker, a vratila se i u novim nastavcima serije, koja sada nosi naziv "And Just Like That...".

Bridžet se od devedesetih nije puno promenila, pa su obožavatelji "Seksa i grada" mogli da je prepoznaju i u još jednoj hit seriji - "Blue Bloods", u kojoj glumi rame uz rame s Tomom Selekom i Donijem Valbergom.

foto: Profimedia

Mnogi je pamte i iz romantične komedije "Devojke iz Kojot bara", u kojoj je glumila jednu od atraktivnih zaposlenica bara, a pojavila se i u nizu drugih holivudskih blokbastera kao što su "Cena straha", "Gospodar rata" i "Ja, robot".

foto: Profimedia

Što se tiče njenog privatnog života, Bridžet je od 2015. godine u srećnom braku s američkim biznismenom Endruom Frankelom.

foto: Profimedia

Pre njega bila je u dugogodišnjoj vezi sa slavnim igračem američkog fudbala Tomom Brejdijem, s kojim ima i 14-godišnjeg sina Džona Edvarda Tomasa, a rastavila ih je njegova današnja supruga, manekenka Žizel Bundšen.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr)

