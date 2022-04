OVAKO IZGLEDA STAN MILENE RADULOVIĆ: Ušuškani kutak odiše minumalizmom u kom glumica odmara i radi ovu STVAR! (FOTO)

Naša poznata glumica Milena Radulović oduševila nas je svojom poslednjom ulogom Nade u filmu "Toma" i pozorišnom predstavom "Alisa u zemlji straha", a sada je pokazala deo svog raja u kom živi.

foto: Damir Dervišagić

Glumica je neko ko veoma brine o svom zdravlju a i duhu, pa tako redovno vežba jogu. Na njenom instagram profilu često se mogu videti fotografije na kojim pokazuje različite poze u jogi. Ovoga puta objavila je kratak video snimak gde vežba u svom stanu piše Glorija.

foto: Printscreeen/Instagram

Imali smo prilike da se vidimo deo njenog stana. Milena se opredelila za minimalizam u enterijeru gde dominiraju neutralni, beli tonovi. Ovaj odabir boje za zidove i nameštaja, pogodan je za sve one koji ne žele da opterećuju prostor u kojem žive, na taj način enterijer odiše mirom i spokojem. Izgleda da je to Mileni veoma bitno, a i juga uz to, je dobitna kombinacija.

foto: Printscreen/RTS

(Kurir.rs/Glorija)

Bonus video:

00:28 TUŽNE VESTI IZ HOLIVUDA: Legendarni glumac Brus Vilis zbog bolesti napušta svet glume