SMRT BRITANI MARFI I DALJE JE MISTERIJA: Sumnjalo se da ju je UBIO muž, a samo šest meseci kasnije preminuo je IDENTIČNO kao ona

Britani Marfi je bila najslađa plavuša Holivuda, ali i jedna od žena sa najtužnijim ljubavnim životom. Ipak, na kraju se udala za Sajmona Mondžeka 2007. godine, nakon dve propale veridbe. Niko nije bio za ovu ljubav jer su ljudi verovali da je Sajmon iskorišćava i krade od nje.

Sajmon je tada pokušao da spere ljagu sa svog imena, ali je zapravo samo dodatno pogoršao stvari svojom skandaloznom izjavom, jer je Britani pronađena mrtva 2009. godine.

foto: Profimedia

"Mislim da je najveća greška što ljudi misle kako sam ja živeo na njen račun. Ja sam taj koji je plaćao račune. Oprosti mi, Britani, ljudi to ne žele čuti. Ona je glumila u toliko lošim filmovima da je želela da se ubije", izjavio je.

Britani je ostavila svojoj majci sve bogatstvo nakon smrti, što je dodatno uzburkalo priču oko Sajmona, koji je u početku bio osumnjičen za njenu smrt.

Kada je šest meseci nakon smrti svoje supruge preminuo i Sajmon, i to od apsolutno istih simptoma kao i Britani, sve je već počelo da liči na ubistvo.

foto: Profimedia

Britani Marfi je pronašla vatrogasna služba kada su došli u njenu kuću. Mogli su samo da konstatuju smrt 32-godišnje glumice, kada su ugledali njen leš u kupatilu. Pokušaji reanimacije nisu dali rezultate, a prvobitno se smatralo da je doživela srčani udar.

Nakon autopsije, ovo je ipak donekle odbačeno, jer je zvanično saopšteno da je uzrok smrti "neutvrdiv".

Uglavnom većina danas veruje da je primaran uzrok smrti bila teška upala pluća koja nije tretirana u kombinaciji sa anemijom, ali i uzimanjem čitavim koktelom lekova za smirenje i antidepresiva. Navodno je u njenoj sobi pronađeno čak 90 pakovanja različitih medikamenta.

foto: Profimedia

U to doba ove navode su njen suprug i majka demantovali, no to nije pilo vodu, a kada je Sajmon pronađen mrtav u istoj kući i to takođe od zdravstvenih problema uzrokovanih upalom pluća te akutnom anemijom, čitav slučaj je postao zaista čudan i gotovo bizaran.

Obe smrti bile su nedokučive do te mere da su počele da kruže glasine da su i jedno i drugo otrovani, i da nije reč o lekovima, već o otrovnim materijama u njihovoj vili koje su ih polako, ali sigurno trovale. Ove tvrdnje su kasnije odbačene, a potom se krivica preusmerila i na Šeron Marfi, glumičinu majku, što je predstavljalo najmračniju mogućnost, ali u svetlu svega nabrojenog moguću.

foto: Profimedia

Slučaj nikada do kraja nije rasvetljen. Zaključak patologa bila je da je smrt bila slučajna, ali da je mogla da se spreči. Naime, Britani je bila bolesna najmanje dve nedelje pre smrti, te je upala pluća mogla lako da bude sanirana, da je na vreme došla u bolnicu.

Britanin otac Anđelo Bertoloti je sve do svoje smrti 2019. pokušavao da rasvetli smrt ćerke, a nakon njega je to nastavio njegov sin i Britanin polubrat Toni. On tvrdi da su i Britani i njen suprug ubijeni.

foto: Profimedia

"Kada pogledate na sve to, imate jednu mladu damu koja je prilično zdrava i kod kuće je sa suprugom i majkom, i odjednom umre. Koliko je to apsurdno? Samo se u Holivudu to može smatrati još jednim običnim danom. Godinama suzbijam svoj bes i razmišljam ko ju je ubio. Nije umrla prirodnom smrću", rekao je.

(Kurir.rs)

