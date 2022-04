OGROMAN RAZLOG ZA SLAVLJE U DOMU ADE KANAČKI! Milica Milša podelila srećne vesti i jako ponosna poslala bitnu poruku! (FOTO)

Zvezda serije "Igra sudbine", glumica Milica Milša, osvojila je publiku ulogom Ade Kanački u pomenutom TV ostvarenju, dok je javnosti poznato da je tokom studija dobila sina Antonija Isakovića, koji danas proslavlja jubilarni 30. rođendan.

- Moja sreća danas puni 30 godina! Srećan i veseo bio još 100 godina sinko! - napisala je Milica Milša na društvenim mrežama, koja u javnosti nikada nije pričala o ocu svog naslednika.

Suprug Milice Milše, scenarista Žarko Jokanović, takođe se oglasio povodom Antonijevog rođendana.

- Srećan ti rođendan, predivni moj sine! Nek ti sve u životu bude beskrajno lepo i dobro - onako kako si ti nama lep i dobar! Najviše na svetu voli te tvoj Debeli - naveo je Jokanović.

Milica je, inače, pre nekoliko godina pričala o odgajanju sina.

- Bila sam na četvrtoj godini studija kada sam se porodila i prvih šest godina, odnosno dok Žarko nije postao deo naših života, bila sam mu i otac i majka. Bilo je mnogo i lepih i teških trenutaka, kao što to obično biva u životu, ali imala sam ogromnu pomoć svojih roditelja koji su u to vreme bili "prostirka" na koju sam mogla da sručim sav teret. Reći ću vam samo podatak da se Antonije rodio 9. aprila, a ja sam krajem maja sa diplomskom predstavom igrala u Ateljeu 212. To ne bih mogla da izvedem bez ogromne podrške majke i oca - rekla je Milica tad u intervjuu za "Stori".

