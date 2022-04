KRIS ROK TRAŽI PARE DA BI PRIČAO O ŠAMARU: Opet se oglasio i otkrio nešto što je mnoge ŠOKIRALO! Ozbiljnije je nego što izgleda!

Kris Rok je na svom stend-ap nastupu izjavio da mu se, nakon što mu je Vil Smit opalio šamar na ceremoniji dodele Oskara, konačno vratio sluh. Komičar je to prokomentarisao na nastupu u Palm Springsu u Kaliforniji, a vest je objavio lokalni portal Desert Sun.

"Dobro sam, imam ceo šou i neću govoriti o tome dok mi ne plate. Život je dobar. Konačno mi se vratio sluh", rekao je Rok.

foto: Profimedia

Smit ga napao zbog šale o Džejdi

Podsetimo, nakon što je Vil Smit fizički napao Krisa Roka zbog šale na račun Džejde Pinket Smit, glumac je na svoju inicijativu istupio iz Akademije, koja mu je nakon toga zabranila pristup Oskarima na 10 godina.

I dok se Vil Smit izvinio Roku i Akademiji, komičar do sada nije za medije komentarisao događaj.

foto: Profimedia

Ipak, za medije se oglasio brat Krisa Roka, koji je poprilično izrevoltiran, te naglašava da ne prihvata izvinjenje Vila Smita.

"Izjeda me iznutra dok iznova i iznova to gledam jer napadnut je neko koga volim, a ja ništa ne mogu da učinim po tom pitanju. Svaki put kad pogledam video, ponovo proživljavam isto i to onda nastavi da se vrti u mojoj glavi. Moj brat mu nije bio pretnja, a vi ga u tom trenutku ne poštujete. Jednostavno ste ga ponizili pred milionima ljudi koji gledaju šou", ispričao je Keni Rok.

(Kurir.rs)

00:45 SKANDAL NA DODELI OSKARA: Vil Smit zavalio šamarčinu Krisu Roku