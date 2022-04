PRVO JE NJOJ REKAO DA ĆE ZAPROSITI DŽEJ LO: Otkriveno šta BIVŠA ŽENA Bena Afleka misli o njegovoj VERIDBI sa slavom pevačicom

Dženifer Garner srećna je zbog veridbe svog bivšeg supruga, Bena Afleka, i njene imenjakinje Dženifer Lopez, tvrdi izvor blizak glumici. Insajder je za E! News rekao da je Garner svesna da je Lopez pozitivno uticala na njenog bivšeg, koji se borio s ovisnošću o alkoholu i kockanju.

Aflek i Garner imaju troje dece Vajolet (16), Serafinu (13) i Semjuela (10). Navodno je glumac deci najavio da će zaprositi svoju devojku. "Ben je rekao Džen i deci, tako da su oni znali za to", kaže izvor.

foto: Profimedia

Džej Lo je u dobrim odnosima s bivšim suprugom, Markom Entonijem, s kojim ima dvoje dece, blizance Maksa i Emu (14). Uz tri razvoda, ima i dve raskinute veridbe, prvu s Aflekom početkom 2000-ih i nedavno s Aleksom Rodrigezom.

Na svojoj internet stranici otkrila je da ju je Aflek zaprosio dok se kupala.

"Bila sam potpuno nespremna i samo sam ga gledala u oči smešeći se i plačući u isto vreme, silno pokušavajući da shvatim da se nakon 20 godina sve to iznova događa, doslovno sam ostala bez reči, a on je rekao: 'je li to da?'. Rekla sam DA, naravno, to je DA", ispričala je.

Pokazala je i veliki zeleni dijamant na svom vereničkom prstenu i otkrila da joj je to omiljena, srećna boja.

Nakon niza glasina da su Dženifer i Ben svojoj ljubavi odlučili da daju još jednu šansu, oni su u maju potvrdili da su opet zajedno. Upoznali su se na snimanju filma "Gigli" 2003. godine, a njihove pređašnje veridbe završile su se 2004. godine, a nakon toga su se oboje venčali s drugim ljudima, dobili decu, pa razveli.

"Mislim da smo Džen i ja pogrešili jer smo se zaljubili, bili smo uzbuđeni i možda previše pristupačni", rekao je kasnije Ben.

"Nismo bili svesni kolike razmere će u javnosti poprimiti naša veza", dodao je.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:28 Dženifer Lopez i Ben Aflek se ponovo verili: Latino diva lepe vesti podelila na Tviteru