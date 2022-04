GAĐALI SE FLAŠAMA, VUKLI PO PODU I PRETILI JEDNO DRUGOM: Gnusne optužbe na SUĐENJU DECENIJE! Evo koliku odštetu Dep traži bivšoj

Prislonio ju je na šank. Gađao ju je flašama. Vukao ju je po podu po razbijenom staklu. Udario ju je. Udario ju je nogom. Rekao joj je da će je je**no ubiti, da je je**no mrzi. Udarao ju je, udarao. A onda je penetrirao u nju flašom. Ovo su tvrdnje advokatice Amber Herd, koja trenutno vodi bitku s bivšim suprugom Džonijem Depom.

Suđenje započeto 2016. godine, a nastavilo se u gradu Ferfaksu u američkoj državi Virdžiniji.

Naime, Dep bivšu suprugu tuži zbog klevete, te od nje traži gotovo 100 miliona dolara, a na ove gnusne navode tokom suđenja, odmahnuo je glavom.

Njegov portparol demantovao je sve navode.

- Ove fiktivne tvrdnje nisu iznesene na početku Amberinih optužbi 2016, a tek su se zgodno pojavile godinama kasnije, kad je tužena za klevetu jer je u svom tekstu navela da je žrtva seksualnog nasilja. Reči su ključne u tužbama za klevetu i zanimljivo je da je ova optužba došla tek nakon toga. Ovo sledi obrazac njenih razrađenih, lažnih tvrdnji koje su se menjale i razvijale tokom vremena u svrhu šoka u holivudskom stilu, koji je Amber ovladala i iskoristila ozbiljan društveni pokret za to - izjavio je.

Depova advokatica Kamila Vaskez, odmah je na početku izjavila kako se Amber jako trudila da osvoji glumca, a onda je potpuno okrenula priču i počela da ga ponižava.

- Gospođica Herd je jako problematična osoba koja manipuliše ljudima oko sebe - izjavila je.

Kamila je potom opisala da se par upoznao 2009. na snimanju filma "The Rum Diary".

- Progonila ga je, udvarala mu se. Uložila je velike napore da ga osvoji glumeći zaljubljenu devojku i uspela je, on se do ušiju zaljubio u nju - objasnila je.

Kaže kako je Amber tada bila sklona fizičkom nasilju.

- Gađala ga je stvarima, udarala ga, govorila bi mu da je kukavica, da nije bio dovoljno muško jer se nije hteo da se tuče s njom - nastavila je Vaskez.

Advokatica Amber Herd tvrdi da je jedini krivac Dep, koji je pun besa.

- Na Amber je gledao kao na svoju majku i svoju sestru koju mrzi - rekla je, dodavši da je njegov bes bio podstaknut alkoholom i drogama - izjavila je advokatica Elejn Čarlson Bredehoft poroti.

S druge strane, Kamila tvrdi da su prijatelji upozoravali glumca na Amberinu narav.

- Ona bi ga ponižavala, vrištala na njega, on bi pokušavao da je umiri. To se stalno ponavljalo. Pokušao je da se nosi s tim tako što bi pobegao, kao što je bežao kao dete, ali to bi nju samo razbesnelo. Gospođica Herd izjednačila je nasilje i bes sa strašću - istakla je.

- Kad bi njih dvoje putovali zajedno, njegov tim je uvek bukirao dodatno sobu da on ima gde da bude dok ona besni - tvrdi Depova advokatica, te dodaje i da je bračni savetnik glumicu opisao kao agresivca.

- Besnela je na pomisao da bi je Dep ostavio. Ponižavala ga je, a kad je pokušao da ode, postala je nasilna, toliko nasilna da je na njega bacila flašu koja mu je udarila u ruku i prsnula, odsekla mu je kraj jednog prsta. Gospođica Herd pokušava da izbegne javno poniženje i predstavi se kao predstavnica MeToo pokreta - tvrdi, te dodaje kako je Amber opsednuta javnim imidžom.

- To joj je na prvom mestu. Nakon nagodbe od 7 miliona dolara s gospodinom Depom, izjavila je da ne želi ništa od njega i da će to donirati Dečjoj bolnici Los Anđelesa. Nije donirala - dodala je.

Amberina advokatica pak tvrdi da Dep u sebi skriva ogromnu količinu besa, te da je konstantno uzimao različite lekove.

- Čućete svedočanstva terapeuta kojima je priznao da je besan, on je poput demona i svoju ženu Amber gleda kao svoju majku i svoju sestru koju mrzi. To je podstaknuto alkoholom i drogom - izjavila je advokatica Bredehoft, te dodala kako je Dep pokušavao da je kontroliše.

Tvrdi kako je kontrolisao šta njegova supruga nosi, napadao ju je da ga vara sa svakim kolegom, pa čak i tražio da ne snima scene seksa u filmovima.

- Amber je napravila grešku koju su napravili milioni žena pre nje. Odlučila je da ostane i pokuša da reši problem. Mislila je da bi mogla da ga promeni ako bi mogla da ga otrezni i očisti. Pokušavala je, išla je kod terapeuta, išla je na bračno savetovanje - izjavila je advokatica Bredehoft.

