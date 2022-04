ZOVU GA AMERIČKI MOCART! Kanjea Vesta svi znamo kao BIVŠEG MUŽA KIM KARDAŠIJAN, a njegova priča je mnogo ozbiljnija

Mnogi ga smatraju najvećim muzičarem 21. veka. Ima 45 godina, a iza sebe je ostavio neizbrisiv trag. Nije on samo skandalozni bivši muž Kim Kardašijan. Brak i četvoro dece sa starletom samo su dodali još malo zvezdanog praha ovom neviđenom liku američke kulture.

Na svoj 43. rođendan, 8. juna 2020, Kanje Vest je najavio da se kandiduje za predsednika Amerike. Najslavniji reper na svetu, milijarder, pevač, kompozitor, producent, tekstopisac, modni dizajner i najuticajniji čovek crne rase na planeti odlučio je da više ne podržava predsednika Trampa zato što je ovaj "pobegao u bunker" tokom pandemije. Kanje je zato sam krenuo u predsedničku trku, a tri miliona njegovih pratilaca na Tviteru uzvikivali su njegovo ime onako kako se izgovara na engleskom jeziku: Kanjei. Na svahili jeziku ono znači "jedini". Vest je odabrao i skraćenicu svog imena: Jei, kako se danas predstavlja.

Bio je nezavisni kandidat, naklonjen republikancima. Njegova Rođendanska partija poručivala je da će "svakom čoveku biti rođendan kad pobede". Demokratama je davno okrenuo leđa jer su crne glasove uzimali zdravo za gotovo. Borio se protiv policijske brutalnosti, protiv abortusa i za uvođenje molitve u škole. Sebe deklariše kao "hrišćanina u svakom trenutku". Ipak, Trampa je uvek cenio. - On je dozvolio da bog još uvek bude deo razgovora - rekao je o tadašnjem predsedniku SAD. A nakon susreta s Trampom 2018. u Beloj kući, nije se ustezao da tvituje: "Možete da se ne slažete s njim, ali mafija me neće naterati da ga ne volim. Obojica imamo energiju zmajeva. On je moj brat". Zlobnici su uskoro obojicu nazvali Trampje. Ipak, Rođendanska partija osvojila je 0,04 odsto glasova na izborima.

U istoriji Amerike nije bilo kontroverznijeg predsedničkog kandidata. Sa ogromnim egom, neskroman, sklon ekscesima, hvalisav, megaloman, samouveren, u ružičastim majicama i skini farmerkama, simbol rep muzike hladno je izjavio: - Ja čak i ne slušam rep. Moj stan je suviše lep da bih slušao tako nešto.

Ko ne voli i ne prati muzičku scenu, zna Vesta kao muža Kim Kardašijan, najveće rijaliti zvezde današnjice, ali i mnogo više od toga. Ko poznaje njegovu muziku zna da je reč o najtalentovanijem reperu svih vremena, čoveku kog zovu "američki Mocart", a po mnogima je najveći muzički umetnik 21. veka, "gromobran američke kulture". Nijednu godinu svog života nije protraćio. Bogatstvo mu je procenjeno na milijardu i po dolara.

Nije došao iz geta, nije dete ulice. Pripada srednjoj klasi, završio je srednju školu i napustio fakultet zbog muzike. Rođen u Atlanti, a veći deo života proveo je u Čikagu. Njegov otac Rej Vest u mladosti je bio član afroameričke organizacije Crni panteri i prvi crni foto-reporter za jedan časopis u Atlanti. Majka Donda Vest radila je kao profesor engleskog jezika na univerzitetu u istom gradu. Roditelji su se razveli kada je Kanje imao tri godine, ostao je da živi u Čikagu s majkom, koju je obožavao. Ona mu je pomogla da već u 13. godini snimi prvu pesmu u jednom podrumu.

Dok su njegovi drugovi povraćali posle žurki, Kanje je bacao rime u Grinič Vilidžu, da bi u 21. godini prodao svoj prvi bit za 8.000 dolara. Nakon dve godine postao je producent u "Rok-a-fela rekordsu", gde je počeo da radi sa slavnim reperom Džej Zijem na pesmama "This Can't Be Life" i "Blueprint". Kritika je odmah uočila novi vetar koji je produvao hip-hop scenu. "Vest je zagospodario, podigao hip-hop igru", pisao je časopis Rolingstoun. "Napravio je svoj zvučni pečat, a onda ga prepustio imitatorima. Bleštav, a rasipnički hedonista, govorio je neverovatne stvari o koledžu, kulturi i ekonomiji. On je egomanijak sa ogromnim umetničkim oružjem".

Od tog trenutka do danas Kanje Vest je objavio deset studijskih albuma i svaki je bio platinast. Svaki je donosio nešto novo, jer je reper uneo novine koje su za ovu vrstu muzike bile nezamislive. Njegov muzički stil je eklektičan, jer je u njega unosio kako hip-hop, tako i soul, pop, indi rok, sint-pop, barok i gospel. Učinio je da hip-hop postane mejnstrim američke kulture i klanjaju mu se kako Ališa Kiz i Bijonse, tako i Vu tang klan i Drejk. Bez oklevanja je zgazio "gangsta" rep sa geto ideologijom kriminala i droge, da bi ponudio alternativu - emociju, introspekciju, ispovest i - ljubav. Njegov najslavniji četvrti album "808&Heartbreak" upoređuju sa albumom "Dylan Going Electric".

Prosto rečeno, Kanje Vest je uspeo da muzika za nevaljale uđe u čiste stanove američke srednje klase. Pesme "Jesus Walks", "Through The Wire", "Power", "Monster" i nebrojeni ostali hitovi slušaju se uz vino, a ne po rupama geta. Mada - i tamo. Prodao je gotovo 145 miliona ploča, dobio 21 Gremi nagradu, a nominovan je 58 puta.

Na ovim i sličnim dodelama pokazao je svoju narav i kontroverznu stranu ličnosti: bio je ljut ako ne dobije nagradu, izlazio iz sale ako mu se ne dopada pobednik, prekinuo Tejlor Svift usred govora da bi rekao kako nagradu treba da dobije Bijonse... Kasnije se izvinjavao. Ubeležio je dva američka predsednika kao svoj "ulov". Osim Trampa, nakon uragana Katrina 2005. izjavio je na jednom koncertu da "Džordž Buš ne voli crne ljude". Buš je izjavio da mu je to najveća uvreda u životu. Želi da bude veći od Majkla Džeksona, ali i od svih drugih. Uvek je ozbiljan, retko se smeje, ne krije da koristi blage opijate i da ima bipolarni poremećaj.

Ništa od toga mu nije smetalo da postane veliki biznismen u svetu mode. Nakon saradnje s kompanijama "Najki" i "Luj Viton", sa "Adidasom" je lansirao kolekciju patika "jizi bust" (Yeezy Boost), koje su najprodavanije na svetu. Prave ih u ograničenim količinama, tako da su svake kolekcionarski primerak, a dostižu cenu od preko 1.000 dolara. Dizajnira i odeću, uvek je dobro obučen, a dobro i prodaje svoje kolekcije. Osnovao je kompaniju "Donda", po imenu svoje majke, da pruži prostor svim kreativnim ljudima. Uz brojne humanitarne fondacije, bavi se filmom, arhitekturom, glumom i - politikom.

Najveći emotivni udar Kanje je doživeo 2007, kada mu je umrla majka. Donda Vest preminula je od posledica liposukcije. To ga nije sprečilo da se i sam podvrgne ovom tretmanu da bi se venčao sa ženom svog života - Kim Kardašijan Vest. Hteo je da budu lep par. On je njoj bio treći muž, ona njemu prva supruga. Nakon dve godine zabavljanja venčali su se 2014. u Firenci. Svadba je koštala skoro tri miliona dolara, a zvanice su bile sve sami svetski krem. I mladu i mladoženju obukla je kuća "Živanši". Već su u to vreme dobili zajedničko ime - Kimje.

Godinu dana ranije Kim je rodila devojčicu Nort, zvanu Nori. Zatim su dobili sina Senta, a surogat majke donele su im na svet još dvoje dece, ćerku Čikago i sina Psalma. Sa četvoro biološke dece vodili su aktivan i luksuzan privatni život u svojoj kalifornijskoj kući Hiden hils, čija je vrednost procenjena na 60 miliona dolara. Kuća izgleda gotovo kao crkva, sve je u belom, preovladavaju beli mermer i kamen.

Kao i njen muž, Kim Kardašijan je takođe promenila svoju "krvnu grupu". Od devojke čiji je intimni video-snimak procurio u javnost, za nekoliko godina našla se s Kanjeom na naslovnoj strani Voga. Ono što bi mnoge uništilo njoj je dalo snage da istraje i gura dalje.

Brak je trajao sedam godina, a zvanično su se razveli u martu 2022. I tokom razvoda Vest je ostao veran sebi, često je pravio skandale Kim i slomio glinenu figuru njenog novog dečka, komičara Pita Dejvidsona. Ipak, Kim i Kanje sredili su odnose zbog dece, sada imaju zajedničko starateljstvo.

Kurir.rs/Lena/Ljilja Jorgovanović

