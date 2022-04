ANA JE ĆERKA ČUVENOG TENISERA! Nastala je kao PLOD S*KSA od 5 minuta na STEPENIŠTU: Trudna žena ga ostavila kad je saznala!

U utorak uveče u Minhenu održana je gala promocija jednog brenda koji proizvodi aparate za kafu, a ovaj parti okupio je brojne poznate face iz svetskog šoubiznisa - Moniku Kruz, Dajan Kruger, lejdi Ameliju i Elizu Spenser, nećake princeze Dajane, a tu se obrela i Ana Ermakova, mlada dama neobične lepote sa intrigantnom porodičnom istorijom...

Ermakova se sinoć pojavila u upadljivoj, glamuroznoj haljini od pink satena, koju je upotpunila žutim salonkama od prevrnute kože, a nisu samo jarke boje na njoj mamile poglede, već i začuđujuća sličnost sa proslavljenim nemačkim teniserom - Borisom Bekerom.

Njene specifične, krupne oči i riđa kosa neodoljivo podsećaju na Bekerove, a to nije ni čudo s obzirom da je ona njegova ćerka, premda vanbračna!

Naime, Boris je Anu dobio sa manekenkom Angelom Ermakovom, a sama činjenica da devojka nosi majčino prezime ukazuje na određene probleme. Ona se nije rodila u braku, pa čak ni u čvrstoj vezi, već je Angela zatrudnela slučajno tokom petominutne strasne afere sa sportistom u jednom londonskom restoranu. U trenutku ovog odnosa on je bio u braku sa Barbarom Feltus, koja je tada bila trudna i čekala drugo dete sa njim.

O čitavom skandalu je otvoreno govorio i sam Beker, koji u početku nije želeo ni da prizna ćerku.

- To me je stavilo na prve umesto na poslednje strane novina i uništilo je moj brak s Barbarom iako bi on verovatno svakako bio okončan. Ali dobio sam ćerku, predivnu mladu ženu koju volim otkako je rođena. Stidim se zbog načina na koji se sve desilo i što sam rasturio porodicu. Anina majka i ja smo postali roditelji, a da nismo bili ništa jedno drugom pre toga - napisao je Beker u svojim memoarima.

- Ne znam da li je toalet bolje mesto, ali mi smo to uradili na stepenicama. Mediji su preneli kako smo smo imali odnos na stočiću u toaletu, ali tamo stola nije bilo. To nije bila afera, to je bio odnos od pet minuta - otkrio je bivši trener drugog tenisera sveta.

Na koncu čitave drame - teniser je priznao Anu, i trudio se da bude dobar otac, a istakao je da je uspeo da normalizuje odnos, pa su danas često u kontaktu.

Ova neobična 22-godišnjakinja riđe, kovrdžave kose i punih usana zanimljiva je dizajnerima i popularnim brendovima, pa je često angažuju, a predviđa joj se veliki uspeh u modeling vodama. Ana je inače od februara 2019. u vezi sa jednim Britancem.

Paparaci su je fotografisali i dok je razmenjivala nežnosti sa svojim dugogodišnjim dečkom čiji identitet nije poznat javnosti. Par je praktično nerazdvojan još od februara 2019, kada je njihova ljubav i otkrivena.

