TO JE JEDINI NAČIN DA MOJ BRAT POČIVA SPOKOJNO! Mandin brat progovorio, pa otkrilo šta je UBILO jednog od omiljenih glumaca!

Nenad Mandić, brat pokojnog Milorada Mandića Mande, progovorio je u glumcu i otkrio da su ga ubli kredit za stan i problemi oko renoviranja pozorišta "Boško Buha", čiji je upravnik bio.

- Kredit za stan i pozorište su ga odveli u grob. Postao je 2014. godine upravnik pozorišta koje nije renovirano od Drugog svetskog rata. Mnogo je želio da ga sredi, sam je jurio sponzore - rekao je razočarano Nenad, pa dodao:

foto: Fonet/Zoran Mrđa

- I Novak Đoković je donirao novac, ali to nije bilo dovoljno. Celog sebe je davao, sa majstorima ostajao do tri, četiri ujutru i radio barabar sa njima. Uzimao je špakle i gulio zidove, a ujutru kupovao burek. Sećam se da mu je i sin Filip govorio da ide kući i odspava malo, ali on nije hteo - rekao je Nenad Mandić i dodao da pozorište nije bio jedini problem koji je imao:

- Kada se oženio Anjom digao je kredit da kupi stan. Ali, pošto je već bio u godinama, morao je da plaća osiguranje kako bi se kredit obnavljao. Uzeo je kredit u švajcarcima, jer je tada bio najisplativiji, ali mu je posle godinu i po dana preseo. Plaćao je skoro 100.000 mesečno ratu za kredit. To ga je strašno mučilo. Nije lako svakog meseca zaraditi taj novac, a gde su ostali troškovi.

foto: Zorana Jevtić

Nenad je naveo i da mu je žao što pozorište nije renovirano ni posle toliko godina, te da je naša dužnost da ga obnovimo jer je to jedini način da njegov brat počiva spokojno.

