RODITELJI SU ME PREPUSTILI SAMOJ SEBI, IMALA SAM SESTRE DA ME ČUVAJU: Dragana Mićalović progovorila o seriji i odnosu sa SLOBODOM!

Mlada glumica kaže da se odlično snašla u novoj ulozi, a da je fantastična ekipa glumaca postavila dobar temelj novajlijama. U ovoj telenoveli glumi i sa zetom Vojinom Ćetkovićem.

Dragana Mićalović oduševila je televizijsku publiku u seriji “Tajne vinove loze” gde tumači lik Verine majke. Ono što je zanimljivo jeste da Dragana igra majku rođenoj sestri Slobodi Mićalović.

- Nas dve se nismo susretale u kadru, ali jesmo na setu. Srećna sam što smo u istom projektu. Prva me je pozvala nakon emitovanja i rekla “bravo!”- kaže kroz osmeh.

Na pitanje kakve je reakcije dobila posle prve emitovane epizode od kolega, ali i od ljudi na ulici, Dragana kaže:

- Ljudima se veoma dopada serija. “Tajne vinove loze” su same po sebi do sada pokupila ogromne simpatije kod publike. Moram priznati da fantastična ekipa glumaca koji su u seriji od samog početka i koja je postavila dobar temelj, nama, novajlijama je dosta olakšala i ulepšala proces stvaranja.

Iako je u poslednje vreme često gledamo u telenovelama, ljubitelji serija oduševljeni su bili kada su Gagu gledali u epohama “Santa Maria della Salute” i “Nepobedivo srce”.

- Moja duša na neki način pripada tom vremenu. To je moj neki unutrašnji svet u kome sam ja bezbedna, a ovaj posao pruža tu magiju pa me vrlo brzo i realno prebaci tamo - iskrena je ona.

Na pitanje koliko ima vremena za privatni život i da li ima vremena da se zaljubi, Dragana kaže:

- Sada sam usmerena na posao i na fakultet. Ove godine treba da diplomiram. Pripremamo diplomsku predstavu u klasi profesora Božidara Đurovića i Hadži Nenada Maričića. U pitanju su Šekspirove tragedije. Čeka nas vrlo naporan, ozbiljan, dubok ali i lep posao.

Inače, Dragana je marljivi radnik, pa je u uporedo sa snimanjem serije, učila i za fakultet.

– Ništa mi nije bilo teško na snimanju serije. S radošću sam dolazila na set iako sam u to vreme snimala još dve serije i pripremala ispite na Akademiji. Čast mi je bila da radim sa sjajnom ekipom iza kamera i plejadom fantastičnih glumaca – rekla je ranije Mićalovićeva.

Dragana nam je otkrila i šta je ispunjava i čini srećnom, zadovoljnom ženom.

- Moja porodica, prijatelji, posao koji volim i zahvalnost Bogu što mi je dopustio da živim i radim ono šta najviše volim- istakla je ona.

Mlada glumica uporedo sa “Tajnama vinove loze” snima i seriju “Od jutra do sutra”.

- Još uvek ne smem da otkrivam ništa o tome. Uskoro ćemo početi sa kampanjom pa ćete saznati nešto više- rekla je zagonetno Dragana.

Iako su pojedinci govorili da je sestra gura, istina je potpuno drugačija. Kako Dragana ističe, uvek je izbegavala da se fotografiše u medijima sa njom kako ne bi dobijala pažnju javnosti zbog Slobode.

- Boba i ja se nikada nismo zajedno slikale ni za jedne novine, nikada nismo zajedno davale intervju. Ona je mene pustila da se sama snalazim, da se sama izborim i izarem iz njene senke. Priznala mi je jednom da joj je bilo jako teško i da je pitala Vojina: “Šta ako ne uspe?” A Vojin joj je rekao: “A šta ako uspe?” Bila mi je velika podrška, najveća. I danas je - rekla je ranije ona.

Glumica je otkrila da su je u detinjstvu čuvale sestre Sloboda i Mira.

- Kao najmlađa od nas tri, ja sam bila mezimiče, ali nisam bila razmažena. Velika je razlika između nas, sestre su od mene starije deset i 12 godina, a kada te roditelji dobiju u kasnijem periodu života, prepuste te sebi. Mama je rano počela da radi nakon što me je rodila, jer sam imala njih dve koje su me čuvale. Kada su one otišle da studiraju u Beograd ja sam imala sedam godina. I sve sam sama u kući radila. Vaspitavane smo kao i moja majka, a to je da od onog trenutka kada sam možeš neke stvari da uradiš u kući, da pomogneš porodici, ti to i treba da uradiš. Nisam kuvala, ali za sobom sam znala da operem, spremim, sebi napravim doručak. U smislu ljubavi koju sam dobijala me jesu razmazili. Kada su sestre otišle na studije, ja sam bila kao jedinica- rekla je ranije.

Dragana je sve oduševila ulogom Une u sapunici “Igra sudbine”.

- Dnevno dobijam mnogo poruka. Srećna sam što sam igrajući taj lik ušla u srca publike. Na neki način to mogu smatrati uspehom - rekla je ona.

