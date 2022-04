EVO KAKO JE NAJPOZNATIJA P*RNO GLUMICA SRPSKOG POREKLA SAOPŠTILA BAKI ČIME SE BAVI: Njena reakcija je urnebesna!

Poznata po visoko kvalitetnoj glumi u hard kor filmovima za odrasle, gde često ima grupnih i lezbijskih scena, kaže da ne glumi uopšte. Ona je Stoya za ceo svet osim za Srbe, jer je polovina njene krvi srpska, sa tatine strane. U Srbiji je prosto - Stoja.

Potomak srpskih emigranata iz tridesetih godina prošlog veka, Džesika Stojadinović Stoja je u Americi osim roditelja imala i baku koja je boravila u staračkom domu. Stoja je bila veoma vezana za nju, toliko da je uzela skraćeno bakino prezime Stojadinović kao svoje umetničko ime. Posebno je slatka priča kako su baki saopštili čime se bavi njena unuka.

- Mama joj je najpre rekla da sam nešto kao model, a baka je odgovorila da čim postoji "kao", onda nisam. "Osim toga, suviše si niska", rekla mi je. Kada sam postala popularna, nismo više mogli da krijemo, pa sam joj objasnila da se u filmovima pojavljujem bez odeće. "O, ti si znači nudista!", uzviknula je. Baka je žena na svoju ruku, ali bistrog uma još uvek, nežna i tolerantna. Mislim da joj je dobro u domu, ima društvo i voli da se zabavlja. Stalno joj telefoniram. Dobila je brčiće i bradicu, zato sam joj ponudila depilaciju. "Baš me briga", rekla je. "Ovde su svi slepi, ne znaju ni koga ljube!" E, to sam naučila od nje. I ja sam maljava. Ali, to je moje telo, to sam ja. Naravno da vodim računa i laserom uklanjam dlačice, ali ne obožavam, naročito na nogama.

foto: Profimedia

Kad režira, čime se takođe bavi, Stoja voli da pred njenom kamerom budu prelepi glumci. Šta se dešava ako su ružni?

- Pitanje je šta je kome lepo. Ja sam esteta, volim izgled koji odmah obori. Ah, kako su vižljasti, kako su zaobljeni, to je to! To neko hoće! Međutim, vrlo ružni ljudi imaju veliku ulogu u pornografiji. Ima gledalaca koji vole Kardašijane, sanjaju tašne birkinke, Skjapareli rukavice, a drugi sanjaju svoj dom, nameštaju ga i zovu prijatelje na večeru. Tako je i sa seksom. Jedni vole da gledaju pornić u kome je sve nemoguće dostupno i svako seksualno sposoban. Drugi vole da gledaju ono što je moguće. Na primer popularnost Rona Džeremija počiva na tome što ljudi kažu: "Ja sam isto tako lep kao on, mogu sebe da zamislim u ovoj situaciji!" Svakom svoje.

foto: Promo

I priča da je najvreliju scenu imala sa Mikijem Modom u Barseloni. Toliko su se zabavljali, da su ih jedva "odmrsili".

- Jedno od pravila pornografije glasi: ako se suviše zabavljaš na snimanju, scena ne ispadne dobro, jer zaboraviš da sve treba da se vidi! Tebi je zabavno, gledaocima nije.

Kurir.rs/Nsw/Ljilja Jorgovanović

Bonus video:

00:13 STOJA NE LIČI NA SEBE, SVI SE PITAJU ŠTA JOJ SE DESILO! Koleginica je snimila u skroz opuštenom izdanju!