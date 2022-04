INFLUENSERU PRETI KAZNA OD POLA MILIONA?! Tražio pratiocima NOVAC ZA STAN, a pravnica otkrila kakve POSLEDICE bi mogao da snosi

Proteklih dana goruća tema u domaćim medijima je influenser Vladimir Zvekić, poznatiji kao Veseleen, kome pratioci uplaćuju novac kako bi kupio stan. Ovo je izazvalo mnoštvo polemika u domaćoj javnosti, a advokatica Ana Selak objašnjava ima li tu elemenata krivičnog ili prekršajnog dela, te da li bi influenser mogao da snosi određene zakonske posledice.

Veseleen je gostovao u jutarnjem programu televizije Prva zajedno s advokaticom Selak, koja je razjasnila prirodu slučaja.

- Ovo je s pravnog aspekta dosta diskutabilno i kontrodiktorno. Kada govorimo o ovakvim vrstama uplata, gde bi se ostvarila određena svrha da neko primi određeni novac, tu razlikujemo dve vrste uplata - to su donacije i sponzorstva. Iz priče Veselina ne može da se zaključi da li se radi o donaciji ili sponzorstvu. Dok nisam čula celu priču, mislila sam da je reč o sponzorstvu iz razloga što iz razloga što donaciju neko donira i ne očekuje ništa zauzvrat. Iz njegovih objava moglo se videti da će on da nastavi da animira ljude putem svojih društvenih mreža i sve ono što je do tada radio, dakle, postojala bi neka protivčinidba. Onda bi se radilo o sponzorstvu. To su dva različita aspekta. Onda se različito oporezuju i različiti su pravni poslovi koji se ugovaraju da bi se došlo do njih - započela je ona.

Na konstataciju influensera da je u pitanju donacija, advokatica je odgovorila:

- Nije važno šta mi tvrdimo. Možemo mi da sastavimo ugovor o donaciji, a sve što smo u ugovoru predvideli je sponzorstvo. Dakle, gleda se pravna priroda ovog posla, čak i ako na ugovoru piše da je to ugovor o donaciji, ukoliko je pravna priroda onoga što proističe iz ugovornih odredbi sponzorstvo, smatraće se da je ugovor o sponzorstvu.

Na pitanje voditelja ima li tu elemenata za zakonsko gonjenje, Selak kaže:

- Ne u smislu krivičnog dela. Tu ima elemenata prekršaja, a to je pomenuo jer to rade ljudi u mojoj branši. On obavlja delatnost, za koju pretpostavljam, nije registrovan. Znači, to bi bilo sporno u ovoj situaciji. To je jedan prekršaj gde je inspekcija nadležna, kazne su od 50.000 do 500.000 dinara za fizička lica. U tom smo domenu. Nismo u domenu krivičnih dela.

Kako dalje navodi, Zvekić bi morao da bude registrovan kao pravno lice kako bi primao bilo kakav vid donacije ili sponzorstva.

- Mora. Kada to dobije obrise pravnog posla, znači da on prima nešto kao protivčinidbu. Da li je to novac, da li su to robe ili usluge, svejedno je. On obavlja delatnost i on mora biti registrovan za obavljanje delatnosti. Druga strana je ako neko obavlja nešto u smislu hobija, kada ne dobija ništa zauzvrat, nego u svoje slobodno vreme to čini.

Veseleen pak kaže da se ne boji inspekcije koja može da mu zakuca na vrata.

- Može slobodno, ja nemam šta da krijem. ja se u ovoj situaciji ni Boga ne plašim, a to mi je najbitnije. Mogu svakog u oči da pogledam, jer ja znam ko sam ja. Nemam čega da se stidim.

Ipak, kako kaže Ana Selak, svaki novac mora biti oporezovan, u zavisnosti od toga koja je njegova svrha.

- Sve se oporezuje, to moramo da shvatimo. Sve smo dužni da prijavimo Poreskoj upravi, a na poreskoj upravi je da li postoje neki razlozi da se lice oslobodi od plaćanja poreza. Dakle, obaveza podnošenja poreske prijave postoji na svakom od nas. Da li će to biti porez na poklon u iznosu od 2,5 odsto ili porez na dohodak građana od 20 odsto, to je na Poreskoj upravi.

