NIJE JOJ DO NJEGOVIH ŠALA: Andrija Milošević pokušao da ORASPOLOŽI izabranicu nakon neprospavane noći, ona ga ODUVALA (VIDEO)

Popularni glumac Andrija Milošević ispričao je vic svojoj partnerki, glumici Aleksandri Tomić, a umesto osmehom, počastila ga je brutalnim komentarom.

Andrija Milošević je nakon neprospavane noći Aleksandru želeo da oraspoloži nekom od svojih viceva, međutim, to mu nije pošlo za rukom ovoga puta, pa ga je ona na fin način "oduvala".

foto: Printscreen/Instagram

- Sandra, izvini, možeš li da pogledaš ovamo. Da li mogu da te obradujem jednom sjajnom forom, posle neprospavane noći? - rekao je Andija.

- Sjajnom da, tvojim ne - rekla je Sandra, a onda joj je Milošević ispričao svoj vic, nakon kog je ona imala toliko hladnu reakciju, da su se zbpg toga mnogi njegovi pratioci na Instagramu nasmejali-

- Jutro još gore od noći - rekla je glumica ozbiljnog izraza lica.

- Nikada ne odustajati od usrećivanja svoje žene... - napisao je Andrija uz snimak koji je izazvao brojne rekacije njegovih pratilaca.

"Red dojenja, red presvlačenja, red uspavljivanja... Ostane i koji minut za spavanje", "Aleksandra pobedila komentarom", "Kako će te jednom ubiti na spavanju", "Kakav kralj", "Obožavam njenu reakciju", "Ja bih živce ove žene na jedan dan", neki su od komentara ispod ovog klipa.

foto: Printscreen/Instagram

Podsetimo, Andrija i Aleksandra su krajem februara ove godine dobili sina Relju, koji je uneo mnogo radosti u njihov dom.

- Super se snalazim, ja sam bio spreman za to. Nema šta, ja imam 43 godine. Osećam se odlično. Spavaš normalno, koliko u tom trenutku možeš, ali nije mi to nikakav teret. Niti mi je to promenilo bilo šta. Nije me ni strah - rekao je svojevremeno glumac.

Bonus video:

00:37 Andrija Milošević priča vic, Aleksandre nigde na vidiku