GODINAMA SE PRIČA DA JE OVAJ HOLIVUDSKI FRAJER GEJ! Oglasila se njegova supruga, pa otkrila TAJNU koja intrigira CEO SVET

Debora-Li Furness se još jednom pozabavila upornim glasinama o seksualnoj orijentaciji svog supruga Hju Džekmana.

Slavni par, koji ima dvoje dece, sina Oskara (20) i ćerku Avu (15), upoznao se na snimanju australijske televizijske emisije Koreli 1995. godine, a venčali su se 11 meseci kasnije. Međutim, tokom svog braka bili su "maltretirani" tračevima u kojima se tvrdilo da je Hju gej, a koji su se razbuktali u vreme kada je igrao igrao homoseksualnog kantautora Pitera Alena u ostvarenju "Dečak iz Oza" na Brodveju 2003. godine.

Osvrćući se na špekulacije, Debora-Li (66) je rekla da se čini da su poznate ličnosti često bezrazložno etiketirane na različite načine, te je dodala da nema razloga da Hju Džekmen (53) ostane u ormanu ako je zaista gej.

- Hju da je gej, mogao bi da bude gej - izjavila je gostujući u podkastu "Not an Overnight Success", a zatim je dodala:

- Ne bi morao da se krije u ormanu, a izašao bi sa Bredom Pitom, ili s kim već. Nije da je Bred gej, ali znate šta govorim!

Ovo nije prvi put da se Debora-Li pozabavila glasinama oko svog supruga, koje je ranije nazvala "izmišljenim" i "zlonamernim".

- To je jednostavno pogrešno. To je kao da neko kaže Eltonu Džonu: "On je strejt." Sigurna sam da bi bio ljut. Pa šta! O čemu mi ovde raspravljamo… Da li je vegetarijanac… Da li je gej? - revoltirano je govorilo jednom ranijom prilikom Debora-Li i istakla da je veoma srećna sa glumcem.

Hju Džekmen je često govorio o beskrajnoj ljubavi prema svojoj ženi, a 2017. je otkrio trenutak kada je rekao Debori-Li da se "zaljubio" u nju.

- Rekla je: "Primetio sam da nisi razgovarao sa mnom skoro nedelju dana, šta se dešava?" Odgovorio sam: "Zaljubio sam se u tebe. Preboleću to, žao mi je." Na to mi je uzvratila: "Oh? Pa i ja sam zaljubljena u tebe." Nikada nisam pomišljao da bi mi uzvratila - izjavio je svojevremeno za "People" slavni glumac.

Par je ranije ovog meseca proslavio 26. godišnjicu braka, a Hju je na Instagramu imao izliv nežnosti i ljubavi prema svojoj lepšoj polovini.

- Danas slavim 26 godina braka sa svojom izuzetnom suprugom. Svaki dan je ispunjen sa toliko smeha, radosti i ljubavi. Deb, osvetljavaš mi život. Volim te celim svojim srcem - napisao je glumac.

