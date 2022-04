ZBOG ZLOSTAVLJANA DVE GODINE PROVELA PO BOLNICAMA: Svi su znali da je ŽRTVA, ali joj nisu pomogli, a sada je SVETSKA ZVEZDA!

Poznata glumica Venesa Kirbi juče je proslavila svoj 34. rođendan, mnogima je poznata po ulozi princeze Margaret u seriji "Kruna", a njen put do svetske slave bio je popločan trnjem.

Engleska glumica je rođena kao ćerka urednice časopisa "Country Living", Jane i uglednog urologa Rodžera Kirbija. Na njen odabir karijere je uticalo odrastanje s porodičnim prijateljima, poznatim glumcima, Venesom i Korinom Redgraveom, koji su sestra i brat. Nakon što je završila srednju školu, prijavila se za Glumačku školu Bristol Old Vic, no odbili su je. Zbog toga je uzela godinu dana pauze kako bi putovala i potom je upisala studije engleskog jezika.

Odbila je mesto u Londonskoj akademiji muzičke i dramske umetnosti jer je potpisala ugovor s agencijom za talente i upoznala redatelja Davida Takera koji joj je dao tri uloge u pozorištu Octagon u Boltonu. Bilo je reč o dramama 'Svi moji sinovi' Artura Millera, 'Duhovi' Henrika Ibsena i 'San letne noći' Vilijama Šekspira. Za ulogu u predstavi 'Svi moji sinovi' je osvojila nagradu BRITS Rising Star vrednu 5.000 funti.

Ne zna se puno o njenom ljubavnom životu, a od 2015. do 2019. je bila u vezi s glumcem Kalumom Turnerom (32) s kojim je glumila u filmu 'Queen and Country'.

Prošle godine je snimljena u Londonu sa svojim roditeljima i misterioznim muškarcem za kojeg se šuškalo da je njen novi dečko. Inače, Vanesa je otkrila da je u glumi pronašla 'sigurno mesto' nakon što su je u osnovnoj školi zlostavljali drugi učenici.

- U pozorištu sam se uvek osećala najviše živom, najviše svojom. Jako su me zlostavljali nekoliko godina i postala sam samosvesna o svemu što sam činila i bilo je povezano s nasilnicima. No drama je bila mesto koje nije imalo veze s njima - ispričala je glumica za The Guardian 2018. godine.

Otkrila je da su je zlostavljale druge djevojke.

- Bilo je to zlostavljanje i bilo je prilično užasno. Učitelj je rekao mojoj mami na zadnji dan škole: 'Preživela je to. Učinila je to', što znači da su znali što mi se događalo - rekla je Kirbi.

Glumica je otkrila da je zlostavljanje uticalo na njeno zdravlje.

- Jako je pogodilo moje zdravlje i imala sam crevnu bolest. Provela sam dve godine na tretmanima i po bolnicama. Mislim da je sve to bilo povezano. Kada gledam na sve to, mislim da mi je to zlostavljanje donelo neku vrstu empatije i emocionalnog razumevanja - ispričala je Venesa za Marie Claire.

