DUGOVI, ZLOSTAVLJANJE, PA STRAŠNA OPERACIJA: Život nije mazio glumicu Minu Lazarević, a ovo su DETALJI njene strašne borbe!

Iako su joj oduvek cvetale ruže na poslovnom planu, privatni život glumice Mine Lazarević nije uvek bio miran i lep. Od 2005. godine glumica je u kreditima, a 2015. godine doživela je i fizičko nasilje od tadašnjeg supruga. Svi ti stresovi učinili su da se Mina suoči sa još jednim izazovom - borbom za svoje zdravlje.

foto: Printscreen/K1

- Svako ima slabu tačku, ne postoji neko ko je nema. Ja sam ekstrovertna osoba, ne gutam, ne čuvam stres u sebi, imam potrebu sve to da izbacim. Čini mi se da sam posle svega toga osećala potrebu da treba sa svojim okruženjem da podelim, slušajte svoje telo, nemojte da ignorišete neke signale koje vam daje, jer te svakodnevnica melje. Malo je vremena da ga posvetiš sebi i provedeš vreme sa sobom - ispričala je Mina Lazarević prošle godine u jednoj emisiji, te objasnila da i sama u početku nije obraćala dovoljno pažnje na sebe.

- Ignorisala sam signale koje mi je telo davalo, to nema veze sa zdravstvenom neprosvešćenosti i nemogućnosti da se to reši. Nažalost nasledila sam osobinu svoje bake i majke da su mi svi moji bližnji važniji od mene same. Na kraju dođe vreme da moraš nešto da preduzmeš. U prvom momentu nisam znala da se tu nešto dešava i da moram na operaciju, čak sam planirala da nastavim da igram predstave - ispričala je Mina.

foto: Nemanja Nikolić

- U pitanju je bila štitna žlezda. Međutim kad je stigao nalaz, morala sam na još jednu operaciju, jer je bio maligan. Nakon saznanja sam otišla u kola da se isplačem jer obično tako ide. U tim trenucima krenu neke misli neizdrživo da ti naviru i ne možeš sebe da smiriš. Kreneš da razmišljaš o deci i o svim stavkama koje treba da središ - rekla je glumica.

Nakon saznanja Mina je ubrzo podvrgnuta operaciji kada joj je izvađena cela štitna žlezda. Tu su krenule nove brige za glumicu, s obzirom na to godinu dana nije mogla neometano da govori.

- Naravno, od operacije moje glasnice su bile u haosu, ne mogu normalno ni da govorim ni da pevam. Kad su mi rekli gledaćemo da rez bude što manji, da se ne vidi, rekla sam doktorima, ma pustite to gledajte mi glasne žice, ja od toga živim. Tad nisam mogla ništa da radim sa svojim glasom, ali nisam odustajala. Ta blokada je trajala više od godinu dana i nastavila sam da forsiram i da pričam i da pevam. Nakon toga sam igrala predstave normalno, jer nisam želela da dozvolim sebi tu vrstu pada - istakla je tada Mina koja je dugo krila da je bolesna i od svojih bližnjih.

foto: Damir Dervišagić

- Dešavalo mi se to da se toliko trudim da se ne vidi da sam operisana da me ni deca ne razumeju, govorili su mi zašto sam stalno smorena. Onda sam ih stavila ispred sebe i rekla, mama se operisala, ali će biti okej. Možda ću biti umorna, možda ću biti neraspoložena, ali morate da me razumete. Ne treba ići u krajnost i sve kriti od dece, ali isto tako verujem da ne treba ni da ih opeterećujete kad su mali nepotrebnim detaljima, ali im treba objasniti na njihov način da razumeju kroz šta prolazite - zaključila je glumica tad.

(Kurir.rs)

