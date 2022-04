IMALA JE TEŽAK ŽIVOT, A SAD JOJ SIN KUPUJE NAMIRNICE: Komšije otkrile sve tajne Mire Banjac koja uskoro puni 93 godine

U mirnom kraju Novog Sada živi Mira Banjac sa sinom, a komšije kažu da se uvek hvale ko im je u susedstvu.

Baš kako je pamtimo na malim ekranima, za umetnicu kažu da je odmerena i prava dama.

foto: Zorana Jevtić

Iako će ove godine napuniti 93 godine, Mira Banjac ima energiju deteta. Uvek kada je vidite, koliko god da se teško kreće, njene oči igraju od radosti. Ona je kao nestašno dete, čujem kada joj sin govori da se smiri jer bi da uradi neke stvari koje fizički nije u stanju. Uvek je fina, javi se i popriča sa nama iako nismo njen nivo, kaže komšinica Ljilja koju su novinari Blica sreli u ulici.

U obližnjoj prodavnici kažu da joj sin uglavnom kupuje namirnice ili žena koja im ponekad pomaže oko sređivanja kuće.

- Retko Mira svrati, nikada sama. Zato napravi spisak sinu, dolazi nekada i žena koja im pomaže u kući. Znam tačno kada se za nju kupuje, ona obavezno tražiti cigarete i voće. I kada su joj doktori savetovali da prestane da puši, rekla je da neće, kroz osmeh prodavačica prepričava priču koju je čula od komšija.

U obližnjem parku sreli smo srednjoškolke, koje su nam rekle da vole kada vide glumicu.

foto: Printscreen/Instagram

- Gledali smo je u nekim serijama i znamo ko je ona, mada moja mama više zna filmova u kojima je glumila i stalno mi to prepričava. Vidimo ponekad i neke druge glumce sa njom, kada je dovoze ili odvoze na snimanje. Vidi se da je omiljena. Uvek “baci” neku duhovitu opasku. Izađe sa prijatejicama i da prošeta u parku ili sednu u tu jednu poslastičarnicu. Mnogo su slatke, Mira se vidi da ima harizmu i da je bila lepa kao mlada, kaže jedna od devojčica, dok jedini muški pripadnik ove grupice kaže:

- U “Balkanskom špijunu” me oduševila. Moja sestra studira glumu i kaže da je Mira umetnica koja može različite uloge da odigra.

foto: Pritnscreen

Gospodin kojeg smo sreli u prolazu, kaže da se seća Mire još iz mladosti.

- Ona je imala težak život, ali o tome nikada ne priča. Uvek je puna optimizma i nasmejana. Čujemo i kada uči tekst za snimanja. Jedva čekamo da je vidimo u “Igri sudbine”, čuli smo da će uskoro da snimi svoje role. I kao mlada je bila sposobna, svuda je stizala, mnogo je radila, kaže Dragan.

Susedi kažu da Miri često žene kupuju cveće i daruju je na ulici zbog svega što je učinila za kulturu, a da im se ona ljubazno zahvali, skromno i sa puno ljubavi.

foto: Pritnscreen

Oštrog uma i britkog jezika

Komšinica glumice, koja je profesorka, kaže da jako ceni Miru zbog toga što nikada nije glumila zvezdu.

- Ona je zvezda i nikada nije morala to da glumi privatno. Njen um je oštar i čujem kada uči tekst, ona glumi, sve vreme glumi. Cenim je i zato što ne kalkuliše šta će reći, ako je pitate šta misli o nekoj temi ili da li nešto da se uradi u gradu ona vam britkog jezika kaže. I kada joj se nešto ne dopada jasno vam stavi do znanja da to neće uraditi i neće podržati, objašnjava ova gospođa.

foto: Ana Paunković

(Kurir.rs/Blic)

