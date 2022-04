ŠTA MOŽE DA BUDE LOŠE U TOME DA SE OSEĆAMO LEPO? Iva Štrljić progovorila o estetskoj hirurgiji: I o OVOME morate da BRINETE!

Glumica Iva Štrljić otkrila je svoj stav na temu estetske hirurgije, pa otkrila i zašto dosad nije radila sa ocem, Milanom Štrljićem.

foto: Nemanja Nikolić

- Dobila sam za ulogu Dijane Erski u "Igri sudbine" deset nagrada među kojima su i "Beogradski pobednik" i "Zlatna značka", i čestitao mi je sve. Volim svoj posao i raduje me svaki novi projekat, svaka nova uloga, a to da li ću igrati sa tatom, pa, to ne zavisi od mene, nego od reditelja i podele - kazala je Iva Štrljić, koja dosad nije dobila ponudu da zaigra u filmu ili seriji sa ocem.

Ivin stav o plastičnim operacijama je jasan, a poznato je da je i sama povećala grudi ovim putem.

- Sve što neko želi da uradi da bi sebi izgledao lepše ne vidim razlog zašto ne bi uradio. Pa, svaka dama želi da se oseća lepo, šta može u tome loše da bude. Međutim, treba naglasiti da je dobar estetski hururg pomalo i umetnik, zato što će on to uvek uraditi prefinjeno i sa merom, a to je ono najvažnije, nikad napadno, uvek pažljivo i u skladu sa osobom. Međutim, ono što moram da dodam je to da kako radimo na svom fizičkom izgledu, treba da radimo i na svom duhu, na onome što je unutar nas, na našem ophođenju prema okolini, vaspitanju i obrazovanju, na našoj rečenici, tome kako se izražavamo, jer tek onda tako sveukupno mi smo ona osoba koja ostavlja utisak, ona koja se ne zaboravlja, ona koja najsnažnije privlači - ističe Iva za "Informer".

foto: Kurir televizija

Iva je otkrila i da sama farba jaja za uskršnje praznike:

- Farbam, ja sam prirodna i prizemna osoba, tako da ne razumem zašto ne bih i to, posebno volim da ih farbam sa dečicom svojih prijatelja, jer njih taj proces cini posebno srećnim, a mene uvek usreći dečja sreća, jer ništa nije važnije od nje.

(Kurir.rs)

Bonus video:

04:47 Srpska glumica rodila ćerku u 6. deceniji života: Sad otkrila kako je vaspitava