PRINC VILIJAM PRETIO DADILJI: Kazniću te za ovo kad postanem KRALJ! Isplivali NEPOZNATI DETALJI iz daleke prošlosti

Princ Vilijam je bio "beba iz pakla", tvrdi autorka Tina Braun u svojoj knjizi "The Palace Papers", koja je juče izašla u Velikoj Britaniji. Čak je i kraljica Elizabeta II jednom prilikom rekla princu Filipu, tvrdi Braunova, da joj je unuk van kontrole.

Uz to se navodno i princeza Dajana žalila Čarlsu nakon što su se vratili s turneje po Kanadi 1983. godine.

- Sin nam se pretvorio u teroristu koji ruši sve po kući i razbija sve oko sebe - govorila mu je.

S njim je, piše u istoj knjizi, problema imala i dadilja Barbara Barns, koju je napadao već s četiri godine. Često joj je pretio da će je kazniti kad jednom postane kralj.

Ovo su zanimljivi i dosad nepoznati detalji o odrastanju princa koji se danas pokazao kao daleko staloženiji i odgovorniji od svog mlađeg brata Harija, koji je u mladosti prozivan nestašnim i problematičnim.

Između ostalog u knjizi se otkriva da su problema sa zločestim Vilijamom imali i čuvari Čarlsovog imanja Hajgrov, koje je bez prestanka gađao vodenim pištoljima.

Tek kad je napunio šest godina, Vilijam se primirio, a onda je ulogu problematičnog deteta preuzeo mali Hari. On je pak poznat po tome da je jednom Čarlsu po odelu razmazao ovčji izmet, i to u trenutku kad je on sedao u helikopter i kretao na službeni put.

- Pogledajte ovo - kukao je kasnije Čarls - potpuno sam prekriven izmetom.

Autorka knjige piše kako je Vilijam što je bio stariji, to je više postajao oslonac svojoj majci. Kako je Dajani naime propadao brak s Čarlsom, Vilijam je bio taj kojem se poveravala i nazivala ga malim mudracem.

Jednom prilikom je, otkriva se u knjizi, Diajana nakon svađe s Čarlsom, plakala zaključana u kupatilu, a Vilijam joj je ispod vrata gurnuo papirne maramice.

- Mama, nemoj da plačeš, mrzim kad te gledam tužnu - rekao joj je navodno Vilijam, a prenosi Page Six.

Tina Braun u knjizi tvrdi kako je Vilijam bolje razumio Dajanu od Harija, ali je nije toliko idealizovao. Znao je da joj tabloidi život pretvaraju u pakao, ali je istovremeno znao da šuruje s njima, zaključila je Braun.

