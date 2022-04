ŽENI SE VUK KOSTIĆ? Scenaristkinja Ubica mog oca otkrila da svadbe neće biti u seriji, već poznatog glumca očekuje ovo?

Ekipa serijala "Ubice mog oca 6" bila je na groblju Lešće gde je snimana scena okupljanja Marjanovića, Jakovljevića i Pavlovića, na Miletovom grobu.

Od scenaristkinje Nataše Drakulić se saznalo da će šesta sezona imati dvanaest epizoda i da će je režirati Miloš Kodemo.

foto: Marina Lopičić

- Centralna tema u nastavku serijala će biti kocka. Iskonstruisali smo jednu potpuno drugu priču zločina koja je vezana za kocku i kojom se naši inspektori bave. U međuvremenu Predrag Marjanović (Tihomir Stanić) je postao ministar i bez obzira što je na većoj funkciji, on je sada izloženiji većim napadima i neće mu baš biti lako da ostane jedan korak ispred svih. U ovoj sezoni ćemo napokon videti obračun sa šefom narko mafije, koji je ubio Mileta. Njega tumači Nikola Ristanovski i jako smo zadovoljni što se ovaj glumac priključio našoj ekipi. Dugo godina smo želeli da radimo i sa Slavenom Došlom, ali nikako se nismo mogli dogovoriti oko termina. Napokon smo uspeli. Ovog puta nećemo otkrivati njegovu ulogu ali možemo reći da je jedna od najvažnijih u ovoj sezoni. Pridružuju nam se i Milan Kolak i Slobodan Perišić, a vraća nam se i Ivana Dudić koja tumači lik Milanke. Ona pomaže u rešavanju istrage koja se zakomplikovala, ali sada vodi samostalno jedan slučaj. Inače, svi likovi iz epizode u epizodu sazrevaju i menjaju se. I Mirko Pavlović (Marko Janketić) postaje načelnik iako ne voli baš kancelariju - otkriva Drakulićeva.

Na pitanje da li će se Aleksandar Jakovljević (Vuk Kostić) napokon oženiti u novim epizodama, scenaristkinja kroz smeh kaže:

- Neće. Ja bih volela da mi napravimo svadbu u seriji ali je u šestoj sezoni to nemoguće jer je zgusnuta priča. Nadam se da će to, do emitovanja, da mu se desi u privatnom životu - zagonetno je rekla ona za "Blic".

foto: Vladimir Šporčić

Mnogi tvrde da je ekipa u ovom serijalu privatno zaista prava mala složna porodica.

- Posle šest godina ili bi se složili ili bi se razišli a pogotovu sa Vukom, Tikom i Markom. Meni se sviđa što sada vidim rediteljske ambicije kod glavnih glumaca, pogotovu kod Vuka i to je neki njegov prirodni pravac. Na kraju krajeva ovo je njegova serija i radeći na njoj je mnogo naučio ali i sazreo kao glumac. Sva radnja se vrti oko njega. Mislim da i ljudi koji nam se priključe osete porodičnu atmosferu i brzo se uklope.

Iako je bilo dramatično na kraju pete sezone, Jakovljević ostaje živ i na neki način postaje super heroj.

- Ne smem ništa da otkrivam o nastavku. Ali ko se čuva i Bog ga čuva. Mnogi me pitaju kako se pripremam za ovu ulogu. Ja dobijam tekst ranije da ga iščitam i unapred razmislim o svojoj ulozi. Nisam od onih glumaca koji dođu na set i tek onda uzmu papir sa tekstom, da vide šta snimaju tog dana. Meni u procesu “krčkanja” svašta pada na pamet ali mislim da mi najbolje ideje padaju kod kuće - priča Vuk, koga smo na setu videli sa novom frizurom.

- Ošišao sam se i kosa mi ne fali. Baš mi prija promena - tvrdi on.

foto: Nikola Anđić

U pauzi, dok se Tihomir Stanić preslišavao svoje uloge, a evo kako se snalazi u ulozi ministra.

- Dobro. Marjanović postaje ministar i svi problemi koji su se gomilali, sada u šestoj, dostižu vrhunac. Suočava se sa glavnim neprijateljima - naglašava Stanić i kroz osmeh nagoveštava da se nada da će ekipa serije izgurati deset sezona, a da će posle videti šta dalje.

foto: Vladimir Šporčić

Na kraju prošle sezone se nagovestilo da će Mirko Pavlović (Marko Janketić) možda postati negativac.

- Meni negativci izgleda da idu od ruke. To su živi ljudi i ne postoje apsolutno dobri i apsolutno loši ljudi. Svi likovi u “Ubicama...” nose svoje grehe i greške i lomove tako i Mirko. Nije ni najbolji otac, ni najbolji kolega i prosto se bori sa izazovima. Ali ne smem da otkrivam ništa o priči. Jedino mogu da kažem da je Mirko avanzovao na mesto načelnika. Nije više “prašinar” i “terenac”, ali nije ni čovek za kancelariju i birokratiju, odnosno za tu vrstu komandnog lanca - priča Janketić.

Zanimljivo je da se vraća i Milanka (Ivana Dudić), Pavlovićeva ljubavnica u pokušaju.

foto: Printscreen

- Evidentno je da između njih postoje neke emocije, ali čini mi se da je Mirko ipak vezan za svoju porodicu.

(Kurir.rs/Blic)

