ZNATE LI KO JE PARTNER NAŠE POPULARNE GLUMICE NADE ŠARGIN? Imaju dete, godinama dele život, ali nisu u BRAKU: Mlađi je od nje!

Nada Šargin već godinama unazad osvaja publiku širokim rasponom uloga i u pozorištu i na filmu. O njenom privatnom životu malo se zna, pa tako javnost nije previše upoznata s tim da je već dugo u vanbračnoj vezi sa domaćim rediteljem Lazarom Bodrožom.

foto: Ana Paunković

Nevenčani suprug Nade Šargin poznati je domaći reditelj, čiji film "Ederlezi Rising" smo gledali pre nekoliko godina. Nezadovoljava se samo snimanjem na ovim prostorima i želja mu je da nastavi karijeru u Holivudu. Od glumice je mlađi sedam godina, zbog čega je odnos zaljubljenog para još lepši i intenzivniji. Zajedno imaju ćerku Emu.

U jednom od retkih intervjua u kojem je pričala o privatnom životu, poznata glumica je pričala je o zajedničkom životu sa rediteljem.

foto: Dragana Udovičić

- Na ljubav sada gledam lepše, dublje, više. Ona je u meni porasla, otkrila sam dubinu i veličinu koju može da dostigne, shvatila sam koliko daleko mogu da idu najnežnije emocije. Shvatila sam, takođe, koliko mi zapravo sebi ne dozvoljavamo da osećamo lepe stvari, koliko nismo ni svesni kakve emocije postoje u nama dok se one jednom ne probude. Možda su svima nama problem očekivanja… Svi stalno nešto očekujemo i to je prirodno, jer želiš da uistinu kvalitetne stvari budu pod reflektorima, a to nekad jeste teško, ali, nažalost, ovde u Srbiji prečesto nije - kazala je dramska umetnica.

(Kurir.rs/Blic)

