RIJANA NEMA MIRA NI PRED POROĐAJ: Verenik joj opet RADI IZA LEĐA! Slao poruke majci TROJE DECE! Oglasila se, pa sve ispričala

Američki reper A$AP Roki proteklih nedelja je popularna tema u medijima. Dok njegova verenica Rijana prolazi kroz trudnoću, na videlo su počele da izlaze njegove prljave tajne i skandali zbog kojih sve više šokira javnost.

Nedavno je društvene mreže zapalio influenser Luis Pisana, kada se pisalo o tome kako je Rijana uhvatila partnera u prevari s dizajnerkom obuće Aminom Muadi, ali navodi su se na kraju ispostavili netačnima, te se Luis javno izvinio.

Nedugo nakon toga, privela ga je policija zbog navodne optužbe da je ranio nedužnog čoveka hicima iz vatrenog oružja. Na kraju se sve dobro završilo i uz kauciju je izašao iz zatvora.

Međutim, to nije sve. Najnovija informacija koja je sada procurila u javnost je ta da kruže priče kako se Roki na Instagramu tajno dopisivao s instruktorkom veslanja na dasci Džili O'Donel.

O'Donel ima 1.500 pratilaca na društvenoj mreži i često objavljuje fotografije u bikiniju, a Roki joj je par puta poslao zavodljive poruke na koje Džili nije odgovorila, prenosi The Sun.

Majka troje dece, nakon trećeg Rokijevog pokušaja je odgovorila na poruku, a njih dvoje su tada nastavili dopisivanje. Prvi put joj se obratio u decembru prošle godine.

foto: Profimedia

''Videla sam da ima plavu oznaku pored imena, ali stvarno nisam imala pojma ko je on'', rekla je, dodavši: „Kad sam pitala svoju decu ko je ovaj čovjek, ćerka mi je rekla da je to Rijanin dečko, a onda sam pomislila da je ovo smešno!'“.

Dodala je i kako Roki na Instagramu ima milione pratitelja. “Bog zna zašto je baš meni odlučio da pošalje poruku”, rekla je.

Roki je, navodno, nepoznatoj ženi ponudio i let do Ukrajine, gde je u tom trenutku boravio nekoliko meseci pre nego što je započeo rat. Međutim, Džili je odbila njegov poziv napisavši kako nakon karantina ne može sebi da priušti ni pošten Božić, a onda dodala i da bi on trebao da dođe do nje u Englesku jer je u Ukrajini bilo hladno vreme.

Njihove poruke nastavile su da se nižu, a Džili, koja pokreće kozmetički posao pod nazivom IV Lounge, za The Sun je izjavila kako nije bilo šanse da otputuje u Ukrajinu zbog njega.

foto: Profimedia

''To bi bilo ludo, ali mnoge žene verovatno pristaju na takve stvari. On je bogat i ljudi će bez sumnje dotrčati kad pucne prstima. Bila sam šokirana. Znala sam šta bi tražio od mene da sam otišla. Ali, barem sam se pošteno nasmejala“, rekla je.

Džili je komentarisala i njegovu vezu s Rijanom.

''Bila sam šokirana kad sam videla da je s Rijanom, posebno zbog činjenice da je trudna. Ali ništa se nije dogodilo i sve je to bio prilično bezbrižan razgovor. Nadam se da će biti jako srećni zajedno'', poručila je.

Međutim, šuška se da su se Roki i Rijana razišli nakon optužbi da ju je varao. Ipak, par je odbacio tvrdnje i zajedno su snimljeni tokom vikenda.

(Kurir.rs)

