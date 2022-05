KONSTRAKTA MORALA DA VEŽBA PO 5 SATI BEZ PAUZE! Otkriveno šta se dešavalo IZA KULISA priprema za Evroviziju (VIDEO)

Za manje od nedelju dana, tačnije sledećeg četvrtka, u drugoj polufinalnoj večeri Evrovizije nastupiće naša predstavnica Ana Đurić Konstrakta s pesmom In korpore sano.

foto: EBU NATHAN REINDS

Pevačica Leontina Vukomanović je gostujući u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji prognozirala plasman Srbije na Evroviziji, ali i otkrila kako su tekle pripreme za ovo muzičko takmičenje.

foto: Kurir televizija

- Što se tiče mog evrovizijskog iskustva, prvo sam učestvovala pre 31 godinu kao prateći lokal, potom sam 92 godine bila i kompozitor. Prvi put kada sam iskusila čari odlaska na Evroviziju bilo je sa Željkom Joksimovićem i pesmom Lane moje, čiji sam bila autor, a potom i sa Bojanom Stamenov 2015. Mene je Konstraktina pesma kao i ceo taj koncept oduševio. Nisam očekivala njenu pobedu, mislila sam da će njenu poruku razumeti par nas koji vole nešto avangardno. Šta god da ja sad budem prognozirala, jedno je sigurno, a to je da ćemo proći u finale - kaže Leontina.

foto: Kurir televizija

Na pitanje voditelja Miloša Anđelkovića kako su tekle pripreme pre odlazak na Evroviziju, Leontina kaže da je Konstrakta vežbala i po pet sati bez pauze.

- Ana je vredno vežbala i pripremala se za odlazak na Evroviziju. Kad krenu probe to je jedno umaranje i rutina koja mora da se postigne. Ana je bila u stanju da vežba pet sati bez prestanka u najsitniji detalj. Ana je perfekcionista, gledala je čak i peškire da li stoje ravno kako treba ili su se izvrnuli. Par puta kada smo se videle, moj savet joj je bio da izdrži energetski u Torino te dosadne probe. To je nebrojano proba, svaki dan su neke probe. Izađete iz hotela ujutru i non stop ste u hali do uveče, ne postoji prazan hod. Ana ima dosta strpljenja i strašno je stabilna, ja sam bila iznenađena koliko ona strpljenja ima zapravo - ispričala je Leontina.

foto: Kurir televizija

