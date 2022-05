ZAVIJAO JE KAO ŽIVOTINJA, PA SE ONESVESTIO U TOALETU AVIONA: Amber pred sudom otkrila DETALJE čuvene svađe s Džonijem Depom

Amber Herd je juče drugi dan zaredom svedočila na sudu, te između ostalog opisala svađu koju je vodila s Džonijem Depom u avionu u maju 2014. i rekla da ju je Dep udario nogom u leđa.

Džoni je mrzeo Džejmsa Franka

"Bio je ljut na mene što sam prihvatila posao s Džejmsom Frankom. Mrzeo je, mrzeo Džejmsa Franka i već me je optuživao da sam u svojoj prošlosti potajno imala nešto s njim jer smo zajedno glumili u 'Pineapple Express-u'", rekla je Amber.

Herd je rekla da je Dep bio ljut na nju jer mu nije pričala o romantičnim scenama koje je imala s Frankom.

foto: ELIZABETH FRANTZ / AFP / Profimedia

Scena u avionu

Opisala je incident u avionu, o kojem je i Dep ranije svedočio, priznajući da je bio pijan i da se drogirao.

"Nazvao me je kurvom. Polako ustajem, a on počinje da mi dobacuje kocke leda, pribor. Nazivao me je sramotom, kakva sam sramota. Osećao se kao da mu je crnilo pred očima, nije se ni osećao kao on. Ovu čizmu osećam u leđima. Samo me je udario nogom u leđa. Pala sam na pod i osećala se kao da dugo gledam u pod aviona", ispričala je Amber.

Zatim je dodala: "Niko ništa nije rekao. Moglo se čuti kako igla pada. Mogli ste da osetite napetost, ali niko ništa nije učinio."

Rekla je da je Dep nastavio da pije i počeo da zavija kao životinja pre nego što se onesvestio u toaletu aviona sa zaključanim vratima: Pogodila sam sa snimanjem na svom telefonu. Znala sam da se Džoni neće sećati šta je uradio."

foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Amberini dokazi

Sudu su u četvrtak prikazane fotografije Depa koji se onesvijestio 2013. godine. Herd je snimila fotografiju i rekla da je počela da foografiše kako bi drugi videli šta se događalo.

"Dovoljno sam razumela ovisnost da znam da morate da dotaknete dno, imate neke posledice da biste postali bolji. Tada sam već bila osetljiva, bila sam u vezi više od godinu dana. Već sam primetila da postoji taj obrazac promena ponašanja koji će moj život učiniti znatno komplikovanijim, ili mirnijim, ili težim, ili predivnim, zavisno od toga šta on koristi", rekla je Amber.

Zatim je dodala: "Onesvestio bi se, razboleo bi se, izgubio kontrolu nad sobom. Ljudi bi ga podigli, očistili i popravili. Rekla je da se Dep neće sećati nijednog svog ponašanja, niti poricati da se to dogodilo. Nije bilo nikoga ko bi me podržao, samo njegovi zaposleni protiv moje reči."

Druga slika prikazuje Depa kako spava u stolici u martu 2013.

foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

"Pokušao je da zapali sliku, optuživao me je da imam afere s muzičarom, mojim bivšim partnerom. Uništavao se drogom, nije jeo, malo ili nimalo spavao, a koristio je kokain i pio po ceo dan. To bi trajalo neko vreme. Onda bi se razboleo, onesvestio bi se, osećao se jako grozno i ​​započeo razdoblje treznosti", objasnila je Amber.

Drogiranje s Amberinim ocem na venčanju

Dep je nestao sa sopstvene vereničke zabave kako bi se drogirao s ocem ovisnikom svoje tadašnje verenice, svedoči Herd. Glumica je optužila Depa da je bio odsutan gotovo celu zabavu, te da joj je odbrusio kad ga je zamolila da pozdravi goste.

"Zajedno smo ušli, uzeli smo neke slike i nekoliko pozdrava, a onda je Džoni nestao gore. Nestao je na spratu gotovo celu proslavu. Sišao je na kraju kad smo odlazili i jednom je sišao jer je u to vreme delio drogu s mojim tatom", dodala je, navodeći da je njen otac bio ovisan o istome što je bio i Džoni. Herd tvrdi da je par ostao bez supstanci i napustio proslavu jer im je "trebalo više, naravno".

foto: Jim LO SCALZO / AFP / Profimedia

Nije navela koju drogu su navodno koristili.

"Moj tata je zapravo otišao s Džonijevim obezbeđenjem po još droge. Otišli su, vratili se s drogom i sve je bilo OK, što se tiče simptoma. Ubrzo nakon toga sam pokušala da nateram Džonija da siđe dole, a on mi je samo odbrusio, samo mi je verbalno rekao da začepim", prisetila se Herd.

Zajedničko savetovanje

Herd je posvedočila da su ona i Dep kratko išli na zajedničko savetovanje parova, ali je Dep izjurio.

"Ne znam koliko minuta je prošlo pre nego što je izjurio napolje, srušio nešto sa stola i smotao džoint u WC-u pre nego što je izjurio kroz vrata", rekla je.

Nakon jedne svađe Dep je Amber poslao poruku izvinjenja. U poruci joj je napisao: "Uvek zažalim kad skočim. Ja sam je*eni divljak zbog svog ponašanja."

foto: Profimedia

Fizički napadi

Herd je u sredu prvi put sela na klupu za svedoke na suđenju koje je bilo praćeno i rekla da je par imao čarobnu vezu sve dok nije postala nasilna.

Depov prvi fizički ispad, po Amberinim rečima, dogodio se nakon što ga je pitala šta je napisano na jednoj od njegovih prepravljenih tetovaža. Rekla je da je odgovorio "Wino", a ona se nasmejala misleći da je to šala.

"Ošamario me po licu. Nisam znala što se događa. Samo sam zurila u njega", rekla je Herd.

Zatim je dodala da ju je još dvaput ošamario i rekao: "Misliš da je smešno, kučko?", piše DailyMail.

(Kurir.rs/ Net.hr)

