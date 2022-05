MALO KO ZNA DA SU ROĐENI BRAT I SESTRA! Tamara Dragičević otkrila kako je gluma ušla u njihovu porodicu

Poznata glumica Tamara Dragičević srca publike osvojila je još u filmu "Montevideo, Bog te video", a u poslednje vreme očarala je ulogom u filmu "Toma".

Tamara Dragičević i Petar Benčina poznat su glumački par, a javnosti je manje poznato da je i Tamarin rođeni brat Miodrag Dragičević popularni glumac.

Tamara i Miodrag imaju i sestru Mariju, koja se ne bavi javnim poslom, a kako je glumica otkrila u emsiji "Realna priča" na Kurir televiziji, veoma su vezani.

- Nas troje smo jako vezani. Puno ljubavi i posvećenosti i jedni drugima smo veoma važni. Sada već svako ima svoju porodicu. Sve ono što se njima dešava kao i da se meni dešava. Kroz život sam mislila da je to normalno, pa iako to nije pravilo, mi smo jako vezani - kaže Tamara.

Miodrag Dragičević takođe je glumac, a kako Tamara otkriva, on voli da navede da ga je ona uvela u svet glume.

- I jesam ga uvela na neki način. Ali nemoguće je da se bavite nekim poslom, da uđete u njega, a da nemate dara za to i da to nije neki vaš životni put. Ja sam starija pet godina, upisala sam Akademiju i već sam počela da radim. Miša je trenirao košarku i tada je počeo da se zanima. Biciklom je dolazio na snimanje, bilo je tada "Miris kiše na Balkanu", počeo je da gleda Petrove i Moje predstave, da gleda filmove i da čita. Imao je sklonosti da nešto dobro izimitira i ja sam to primetila. Videla sam da ima talneta i rekla sam mu da treba da proba glumu. Kasnije je i sam izrazio želju da proba da upiše Akademiju. Vežbao je sa Petrom, a ja sam nekako i sama znala i osećala da će biti primljen. Poslušala sam njegov prijemni i znala sam da će biti primljen. Već na drugoj godini dobio je tu ulogu u čizmašima i ja sam tada prvi put osvestila i bila u šoku koliko je on darovit kada sam došla na snimanje - priča Tamara Dragičević.

Ona dodaje da je tada videla da će njen brat biti veliki glumac.

- Osetila sam olakšanje, shvatila sam tada da njegova karijera nema veze sa mnom. U porodici nemamo glumce, ja sam prva, posle i Miša - kaže Tamara Dragičević.

