ŠTO MI SE VIŠE UDVARAO, JA SAM SE VIŠE ZALJUBLJIVALA! Tamara Dragičević otkrila detalje ljubavi sa Petrom Benčinom

Tamara Dragičević i Petar Benčina jedan su od omiljenih parova sa naše javne scene.

Kako je lepa glumica i ranije pričala, Petar je bio taj koji je nju osvojio, a u Realnoj priči na Kurir televiziji otkrila je detalje njihove ljubavne priče.

- Meni se on udvarao i super mu je išlo. Bio je baš šmeker. I što mi se više udvarao to sam se ja više zaljubljivala u njega. Pored toga što je zgodan i lep, odmah sam osetila da je i on iz velike porodice, ali ti neki pogledi na život, vaspitanje, maniri i na kraju ta neka privlačnost koja ne može da se opiše, ili se desi ili ne - kaže Tamara.

Tamara je bila veoma mlada kada su se upoznali, a kako kaže osećala je da je on taj.

- U trenutku ste, uživate, stvari se dešavaju spontano i sve je išlo onako kako treba. Poverenje je jedan od važnijih stvari i taj osećaj neke slobode da vi nekome verujete da je sa vama. Prednost je to što radimo isti posao i neke stvari ne moraju da se pojašnjavaju i objašnjavaju. Oboje znamo kako to ide - otkrila je Tamara.

