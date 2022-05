ĐANIJEVO UBISTVO PALO JOJ JE VEOMA TEŠKO: Bol zbog gubitka gurnuo ju je u PRAVI PAKAO, a ceo svet je danas ZGRANUT njenim izgledom

U Holivudu važi pravilo da žena nikad ne može biti dovoljno mršava. Izgleda da se i Donatela drži tog pravila i to slepo. Kao da je opsesija dečačkom figurom sve na šta ova žena misli.

U želji da sačuva "mladolik izgled", Donatela Versaće se podvrgla rigoroznim dijetama, ali i još rigoroznijim estetskih zahvatima.

Život Donatele Versaće zauvek se promenio 15. jula 1997. godine. Tog kobnog dana, na pragu svoje velelepne kuće u Majami Biču, dok se vraćao iz kupovine novina, ubijen je njen brat Đani Versaće, tvorac jedne od najvećih modnih imperija dvadesetog veka. Za čitavu porodicu bio je to ogroman udarac. Đanijevo ubistvo, kao i njegov život, pratio je veliki publicitet. Horde novinara sa svih meridijana pohrlile su ka Floridi. Posle prvog šoka, Donatela je okupila čitavu porodicu na privatnom imanju na Karibima, da zajednički i u miru ožale Đanijevu smrt.

Jedna od omiljenih priča Đanija Versaćea bila je da nikada ne bi postao to što jeste da nije odrastao u tako živopisnoj sredini. Kalabrijom je u to vreme vladala mafija, čiji je uticaj zadirao u svaki kutak života, a pod uticajem opšteg beznađa i siromaštva, mnogo mladih žena se odavalo prostituciji. Svakoga dana Franka Versaće vodila je za ruku malog Đanija ulicama grada, a on je neprestano je zastajkivao i zurio u prostitutke, koje su iz okolnih bordela pod zaštitom mafije, nudile svoje usluge. Majka ga je snažno vukla za ruku, u želji da odvrati pogled svog malog katoličkog dečaka sa tih žena. Da se majka nije toliko trudila, šalio se Đani, verovatno ni on kasnije ne bi bio toliko opčinjen njima. Ispada da je u izgledu „tih prelepih, magičnih žena“ kasnije pronalazio inspiraciju za svoje izazovne modele po kojima doživeo svetsku slavu.

Donatela Versaće je imala samo jedanaest godina kada je Đani počeo da je oblači u odeću koju je za nju dizajnirao i izvodi je sa sobom u noćne klubove i diskoteke.

- Od svih ljudi tamo, Đani je bio najrazuzdaniji - rekla je Donatela jednom prilikom i dodala:

- Onda je povukao mene i sada sam ja ona razuzdanija. To je njegova krivica.

Već u to vreme počela je da izbeljuje kosu. Isprva samo krajeve, ali su pramenovi vremenom bivali sve krupniji.

Uprkos protivljenju svoga oca, Đani se početkom sedamdesetih godina otisnuo u Firencu, da bi otpočeo karijeru u modnom biznisu. S obzirom na to da je prethodno napustio studije arhitekture, nije imao nikakvo formalno obrazovanje iz oblasti dizajna, ali je poneo veliko iskustvo iz salona svoje majke. Donatela je upisala italijansku književnost u Firenci, a vikendom je navraćala u Đanijev modni studio. Đani se potom preselio u Milano, a Donatela je odmah po završetku studija krenula za njim. U Milanu su jedno vreme delili stan.

Đani je radio za mnoge poznate milanske kuće, ali je, kada mu je bilo 32 godine, uz nagovor svog starijeg brata Santa, odlučio da osnuje sopstvenu kompaniju. Santo, diplomirani ekonomista, napustio je svoj posao računovođe u rodnom Ređiju da bi pomogao mlađem bratu. Preduzeće “Đani Versaće” osnovano je 1978. godine, a potom je u milanskoj Via dela Spiga otvorena prva prodavnica s prvom ženskom kolekcijom. Prodaja je bila dobra, ali ne spektakularna. Ipak, Versaće je imao sreće, jer je tajming bio savršen. Baš u to vreme, Milano se nametao kao svetska prestonica mode i uspeh je brzo došao.

Prepuštajući modele svedenih linija i neutralnih boja kreatorima kao što je Đorđo Armani, Versaće je osvojio svetske modne stranice provokativnim krojevima i upadljivim bojama. Svojim kreacijama ispitivao je ustaljene granice seksualnosti i dobrog ukusa. Tokom osamdesetih godina definitivno se ustoličio kao omiljeni dizajner mladih i bogatih rok i pop zvezda, glumaca i članova kraljevskih porodica. Večernje haljine iz ateljea Versaće, prodavane su u proseku po ceni od 15.000 američkih dolara.

U porodičnom poslu Donatela je najpre vodila odnose s javnošću, ali je Đani ubrzo uvideo da mu je mnogo značajnija kao muza i savetodavac. Njen uticaj bio je konstantan. Đani nije krio da, ukoliko se dogodi da ona neki model ne odobri, on je bio spreman da ga odbaci i crtež pocepa. Donatelina je bila ideja da se za modne revije osamdesetih godina angažuju slavni super modeli, koji privlače pažnju medija, što donosi više publiciteta za kuću Versaće. Kao strasan konzument noćnih izlazaka, i sa izvanrednim osećajem za duh vremena, Donatela je osluškivala suptilne poruke tržišta i prenosila Đaniju šta je to za čim mlada generacija žudi. On je u njen estetski sud bezgranično verovao. Svoj prvi parfem “Blonde”, Đani je posvetio svojoj sestri. Za njega, ona je bila savršena žena. Uprkos velikoj privrženosti koja je vladala između brata i sestre, među njima su često izbijali sukobi. Ponekada su nesporazumi trajali mesecima.

Đani je još početkom devedesetih godina, kada mu je dijagnostifkovan redak oblik karcinoma uha, rekao sestri da želi da ona preuzme mesto kreativnog direktora ukoliko se njemu nešto dogodi. Posle ubistva, Donateli je bilo teško da nastavi sa radom. Đani nije bio samo „mozak“ modne kuće, već je svojom harizmom i ogromnom radnom energijom bio pokretačka snaga za sve druge zaposlene. Ipak, Donatela je uspela da te jeseni sastavi ready-to-wear kolekciju, koja se odmah našla u prodaji, i koju je Vog ocenio kao “vrlo ubedljivu”. U julu sledeće godine, tačno godinu i tri dana od Đanijevog ubistva, atelje Versaće je prvi put pod Donatelinim kreativnim vodstvom održao reviju visoke mode u pariskom hotelu “Ric”. Svake godine je Đani u ovom prostoru priređivao reviju. Kao i mnogo puta do tada, modna pista je bila postavljena preko hotelskog bazena, ali je ovaj put, po Donatelinoj ideji, napravljena od čistog stakla. Donatela je rekla da tu reviju posvećuje:

- Đanijevoj ljubavi prema poslu, kao i svim zaposlenima, čija su ljubav i odanost našem bratu bile dragocene, a koje i nama toliko znače.

Donatela je bila udata za bivšeg modela Pola Beka. Bivši supružnicu imaju dvoje dece: ćerku Alegru i sina Daniela.

Lavovski deo svog bogatstva Đani je zaveštao svojoj sestričini Alegri, koja je u momentu njegove smrti imala svega 11 godina. Ona je bila njegova ljubimica, koju je svuda vodio sa sobom.

- Ona mi govori istinu o Donateli - rekao je.

Njoj je pripao čitav Đanijev udeo u kompaniji, koji je iznosio 45 procenata i veliki deo nekretnina. Svoju impozantnu kolekciju umetničkih dela milionske vrednosti, Đani je ostavio svom nećaku Danielu. Alegra je izrasla u ozbiljnu i povučenu devojku, koja se retko pojavljuje na javnim mestima i za sada nema ambicija da se bavi modom. Više je zanima istorija, a želi da se oproba i u svetu glume.

Donatela i Santo nisu pomenuti u Đanijevom testamentu. Navodno je testament sačinjen početkom devedesetih, kada porodični odnosi nisu bili sjajni. Bilo je to vreme kada se Đani lečio od bolesti, i kada je Donatelin uticaj u kompaniji toliko porastao, da mu je gotovo postala takmac.

