FILMOVI ZA ODRASLE SU BILI NJIHOVA KARTA ZA HOLIVUD: Nikad ne biste pogodili koje zvezde su preko KREVETA došle do SVETSKE SLAVE!

Svako putovanje započinje jednim korakom i svako mora odnekud da krene. Put do zvezda je trnovit, ali i klizav. Na putu do slave i popularnosti mnoge zvezde su se okliznule i poklekle pred izazovom, ali su na kraju iz toga napredovale, kako privatno, tako i poslovno. Ovo su neka od najvećih imena filmske industrije, koja su holivudsku karijeru započela filmovima za odrasle.

Kameron Dijaz

Popularna glumica, Kameron Dijaz, sa 19 godina pojavila se “kao od majke rođena” u seksi videu pod nazivom “Ona nije anđeo” (She’s no Angel). Tužila je i strpala u zatvor snimatelja, koji ju je tim videom ucenjivao, ali je snimak ipak procurio na internet na sreću svih njenih fanova.

foto: Profimedia

Met Leblanš

Pre nego što je postao poznat kao Džoi iz “Prijatelja”, glumio je u erotskom serijalu “Dnevnik crvenih cipela” (Red Shoe Diaries). U jednoj od epizoda, on zavodi sekretaricu i seksa se sa njom u liftu.

foto: Profimedia

Merilin Monro

Godine 1949., Merlinka se slika gola za tričavih 50 dolara. Četiri godine kasnije, pojavljuje se i na Plejbojevoj duplerici, što je i njoj i ovom magazinu podiglo rejting i donelo status ikone.

foto: Profimedia

Saša Grej

Ova bivša porno glumica postala je ozbiljna glumica nakon pojavljivanja u filmu “Potpuni doživljaj” (The Girlfrend Experience). Ona je prešla dugačak put od boginje seksa do HBO dive.

Dejvid Duhovni

Poznatiji kao Molder iz jedne od najpopularnijih serija svih vremena “Dosije X” (X Files), karijeru je započeo u soft seriji “Dnevnik crvenih cipela” (Red shoe diaries). Igrao je lika zaljubljenog u seksi priče. Da ironija bude veća, 2008. godinu Duhovni je proveo u rehabilitacionom centru u kome se odvikavao od seksa.

Džon Hem

Zvezda serije “Ljudi sa Menhetna” (Mad Men) zarađivao je po 200 dolara dnevno radeći za erotsku kuću Skinemax. Danas zarađuje 250 000 dolara po epizodi.

foto: Vikipedija

Silvester Stalone

Ova akciona zvezda karijeru je započela je u malo drugačijim akcionim filmovima. Sa 24 godine on je glumio “pastuva” u filmu “Žurka kod Mačkice i Pastuva” (The Party at Kitty & Stud’s). U to vreme je spavao po autobuskim stanicama, pa ga je uloga ljubitelja sado mazo igrarija spasila sa ulice.

foto: Profimedia

Arnold Švarceneger

Poznatiji kao Terminator i Konan, ovaj glumac, bodibilder i političar, nekada je pozirao za gej magazine. Danas svoje nage fotografije naziva “umetničkim”.

foto: AP / Lisa Leutner

Džeki Čen

Ova zvezda akcionih komedija, karijeru je započela U filmu “Sve ostaje u porodici” (All in the Family), gde vozi rikšu i ima aferu sa udatom ženom. To je i jedini film u kome ne demonstrira svoje fantastične borilačke veštine i sposobnosti.

foto: Profimedia

Helen Miren

U mlađim danima, ova dama igrala je kurtizanu u istorijskom erotskom spektaklu “Kaligula” (Caligula), rame uz rame sa kolegom Malkomom Mekdauelom, poznatijim pod imenom Aleks iz kultnog filma “Paklena Pomorandža” (A Clockwork Orange).

foto: Profimedia

