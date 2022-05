NAJVRELIJU SCENU JUGOSLOVENSKOG FILMA SNIMALA NEVINA: Ovaj detalj niko nije znao o najlepšoj srpskoj glumici!

Iako je reč o umetničkim delima, na legendarne scene intimnih odnosa u domaćim retko ko gleda samo iz tog ugla, a posebno kada su u pitanju atraktivni glumci i glumice. Jedna od najlepših žena bivše Jugoslavije svakako je bila glumica Neda Arnerić.

Lepo lice i graciozno telo učinili su da se mnogi zaljublje u nju. Gledali su je obnaženu u upečatljivim scenama intimnih odnosa velikih filmova domaće kinematografije. Ipak, malo je poznato da je kadrove seksa snimala kao devica, bez ikakvog iskustva i znanja kako se vodi ljubav. Ko bi to uopšte i posumnjao? Jer, kod Nede je tada sve odisalo erotikom, a roditelji su deci prekrivali oči da ih “ne kvare”…

foto: Printscreen YouTube

Jugoslovenska lepotica je u filmu Lordana Zafranovića “” (1988) snimila jednu od najeksplicitnijih scena u istoriji ovdašnje kinematografije, a Neda je za ulogu Majre nagrađena i “Zlatnom arenom” u Puli. Film prati život bračnog para iz Nemačke koji dolazi na odmor u Hrvatsku, na ostrvo Hvar, gde se Majra, poreklom Zagrepčanka, a udata za dosta starijeg Manfreda (Stevo Žigon), upušta u ljubavnu aferu sa sinom gospođe u čijoj su kući odseli (Ranko Zidarić).

Neda i Ranko su snimili najeksplicitniju scenu u dotadašnjoj istoriji jugoslovenske kinematografije.

- Od prve scene obnaženog muškarca koji skače u more pa do posljednjeg prizora, sve odiše erotikom, pa se nekima može činiti da je radnja tu sporedna, kolateralna pojava samo da bi se mogla prikazati Neda Arnerić kako uzdiše - pisali su tada novinari. Ipak, od svih scena vođenja ljubavi koje je snimila Neda, najpoznatija je verovatno ona šumska, u duetu sa Slavkom Štimcem iz filma “Ko to tamo peva”.

foto: Printskrin

Dok posmatraju mladi par koji vodi ljubav u šumi, Miško (Aleksandar Berček) kaže ocu (Pavlu Vuisiću) čuveno: “Tata, i ja bih ono radio!”, a racionalni švapski špijun (Danilo Bata Stojković) ljubavnicima poručuje mastralno i paradoksalno: “Sram vas bilo!”

O svojim obnaženim ulogama Neda Arnerić je u jednom intervju kasnije rekla:

- Nisam imala pojma o seksualnosti i igrala sam nešto što još nisam doživela. Naučila sam vrlo rano da je snimanje filma posao koji se u dogovoru s rediteljem treba ozbiljno obaviti. U scenariju je, na primer, pisalo: oni se bude ujutru i nakon vođenja ljubavi kreće priča. A ja u to vreme nisam ni znala kako se vodi ljubav. Bio je to deo mog zanata, a ja se smatram dobrim zanatlijom - objašnjavala je tada glumica u tekstu kojem su tadašnji urednici dali naslov “Snimala sam scene seksa dok sam bila devica”.

Neda Arnerić preminula je 10. januara 2020. godine u Beogradu.

(Kurir.rs/Objektiv)

