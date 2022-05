DOK KONSTRAKTA OSVAJA EVROPU, NJENA PORODICA SE BORI SA OVIM PROBLEMOM: Nisu mogli da se izbore, a onda ih je njen odlazak naterao

Danas počinje 66. "Evrovizija", koja se održava u Torinu, te ćemo večeras imati prilike da gledamo prvo polufinale ovog takmičenja. Konstrakta, naša predstavnica, priznala je da nije sto posto sigurna u plasman u finale.

- Odgovornosti ima i stvarno mislim da je ova pesma koja je onako rizična, u smislu "ili ili" - ili može odlično da prođe ili može da bude fijasko. Ne isključujem tu opciju bez obzira na poziciju na tim kladionicama. Hajde da sačekamo to finale. Vi zovite rođake iz dijaspore, pa da poguramo - rekla je Konstrakta.

Srpska predstavnica je u Torinu voljna da se slika sa obožavateljima i pristupačna je za sve.

- To je tako. Niti mogu da se pretvorim u veliku zvezdu preko noći, iako imam ovaj šešir i ove minđuše. Bilo je trenutaka kada smo imali organizovane turističke ture, to je prosto deo svakog evrovizijskog boravka. Tu sretneš ljude koji su ovde došli zbog Evrovizije, pa te prepoznaju. Ima i naših ljudi, naših studenata, tako da je to lepo - istakla je umetnica za "Telegraf".

Na kraju razgovora je otkrila da su članovi njene porodice naučili da koriste veš-mašinu dok ona nije kod kuće.

- Savladali su, sva sreća. Imamo Vajber, video poziv... Rešavamo sve - rekla je Konstrakta.

