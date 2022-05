OPROŠTAJNA PORUKA POZNATE VODITELJKE! Pitanje je dana kada će je OPAKA BOLEST ubiti: Ne mogu da hodam, ne znam koliko mi je ostalo

Voditeljka BBC-a Debora Džejms obolela je od neizlečivog raka creva, koji joj je dijagnostifikovan 2016. godine. Od tog trenutka kada su joj saopštili da je bolesna i da neće preživeti duže od pet godina, ona je počela svoju lavovsku borbu, ali i da deli svoju sudbinu na društvenim mrežama.

Ona je redovno kačila izveštaje sa lečenja, kao i male svakodnevne pobede, a sada je objasnila da je odustala od lečenja, te da se vratila svom domu na kućno negovanje, gde će biti okružena svojom porodicom.

- Ovo je poruka koju nikada nisam želela da napišem. Probali smo sve, ali moje telo jednostavno ne želi da učestvuje u tome. Moje aktivno lečenje je gotovo i sada sam prebačena na kućno lečenje, a moja neverovatna porodica je oko mene i moj fokus je da se pobrinem da me ništa ne boli i da provedem što više vremena sa njima - započela je voditeljka na društvenoj mreži Instagram i dodala:

- Niko ne zna koliko mi je vremena ostalo, ali nisam u stanju da hodam, spavam većinu dana, a većina stvari koje sam uzimala zdravo za gotovo su mi sada kao san. Znam da smo uradili sve što smo mogli... Ali čak i sa svim inovativnim lekovima protiv raka na svetu ili uz neko magično, novo otkriće, moje telo jednostavno više ne može da nastavi. Tokom više od pet godina pisanja o tome kako sam mislila da će mi to biti poslednji Božić ili kako neću dočekati svoj 40. rođendan ili videti svoju decu kako polaze u srednju školu, zapravo nikada nisam zamišljala da ću napisati onu u kojoj se zaista opraštam. Mislim da je to bila neka buntovnička nada u meni. Niko ne može da kaže da je poslednjih šest meseci bilo ljubazno prema meni. Sve to što prolazim je srceparajuće, ali okružena sam sa toliko ljubavi da ako išta može da mi pomogne, onda je to ovo - zaključila je ona.

