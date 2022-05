BRADATA ŽENA KONČITA NIJE BILA NAJVEĆI ŠOK NA EVROVIZIJI: Ova pevačica izazvala BURNE reakcije, nazvali je GREŠKOM PRIRODE! VIDEO

Pesma Evrovizije koja se ove godine održala po 66. put u Torinu tokom godina je bila plodno tle za mnoge neobične performanse i izvođače. Nesvakidašnji scenski nastupi, neobične pesme su samo neki od načina kako upasti u oči fanovima ovog takmičenja, a u neku ruku i celoj Evropi.

Bilo je tu tehničkih problema, poljubaca na sceni (finska predstavnica Krista Siegfired), zakulisnih igara i optužbi da je glasanje namešteno, pa do neobičnih kostima. Končita Vurst je takođe izazvala veliku pažnju javnosti i fanova Evrovizije jer je nastupila u haljini i našminkana, ali sa bradom i mnogi to nisu mogli da podnesu. Međutim, Evropa je 2014. godine skoro jednoglasno odlučila da je "Rise like a phoenix" najbolja pesma, Končita pobednica i da je Austrija domaćin sledeće Evrovizije.

Međutim, šok koji je bio mnogo, mnogo veći (ali nije bilo Interneta, društvenih mreža, tvitera i ostalih digitalnih medija) je pobeda transrodne pevačice i to je poprilično uzdrmalo široke narodne mase.

Dana Internešnl (Dana International) je predstavljala Izrael na Pesmi Evrovizije 1998. godine u Birmingemu (jeste, odatle su Piki Blajndersi) i na kraju i pobedila sa svojom pesmom "Diva". Inače, njeno pravo ime je Šeron Koen (Sharon Cohen).

Da situacija bude čudnija i donekle ironična, njena pesma je govorila o osnaživanju i istorijski jakim ženama koje su ostavile moćan trag u kolektivnoj svesti. Pobedila je, zapušila usta svima i dokazala da i pored svih nedeća koje su je pratile, uspela da se izdigne. Postala je prva trans pobednica Evrovizije i utrla put za kasnije.

Najpre, njena pobeda je izazvala burne reakcije kada je pobedila na nacionalnom izboru za Pesmu Evrovizije, duboko prodrmavši političke i kulturne krugove u Izraelu. Ortodoksi Jevreji su protestvovali na ulicama zbog njene pobede, uz veoma pogrdne reči, ali najviše su dominirale "greška prirode" i "prokletstvo sveta".

- Moj pobeda dokazuje da je Bog na mojoj strani. Želim svojim kritičarima da poručim da im opraštam i da pokušaju da me prihvate. To sam što sam - rekla je tada, a u intervjuu za britanski Gardijan iz 2018. godine je rekla da je uživala u svim tim kritikama kao i:

- Ne zanima me šta pričaju o meni, verujem u Boga, u slobodu i da svako ima pravo da živi kako izabere - rekla je.

Inače, uspela je i da "ukrade" momenat Šveđanima koji su pobedili te 1999. godine kada se saplela prilikom dodeljivanja nagrade, a to možete videti na snimku ispod.

Ispričala je da to nije uradila namerno, iako je preko 20 godina pitaju to pitanje. Inače, ostvarila je veoma uspešnu karijeru posle Evrovizije, izadala nekoliko albuma, pokušala da se plasira u finale Evrovizije 2011. godine (pesma Ding Dong), ali nije uspela , učetvovala kao sudija na takmičenju talenata u Izraelu. Navodi se i da redovno nastupa.

