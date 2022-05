UŽIVO IZ TORINA! Konstrakta ekskluzivno za Kurir TV: Ana Đurić otkrila šta će uraditi pred nastup u polufinalu Evrovizije

Ana Đurić Konstrakta uživo se iz Torina uključila u program Kurir televizije, gde je otkrila kako se oseća pred večerašnji nastup na Evroviziji.

- Kad god legnem već u šest sati otvorim oči. Sinoć je bilo izvođenje za žiri, četiri sata sna - pršti. Pritisak postoji, postoji podrška u Srbiji i šire. Ima mala sitna presijica. Dobro je da je to bilo juče izvođenje za žiri. Imala sam malu borbu sa sobom, nisam znala gde sam i šta se dešava. Ovo je šou, koji čak bolje izgleda kada se gleda iz grin ruma - kaže Konstrakta.

Na konstataciju da je zvezda Torina, Konstrakta je rekla da joj se sad još više nabija presija.

- Izgleda da je to ta jednostavna koreografija i jednostavni pokreti što je primamljivo ljudima. Moram priznati da sam naišla na dosta dobro razumevanje novinara, koji poštuju ceo taj nastup - kaže Đurić.

Ona je dodala da njoj ne trebe smirivanje pred nastup, već dizanje.

- Nemam rituale, bitno mi je da pred sam događaj budemo tu i da se zagrilmo i uživamo u tom izvođenju. Bela boja nam je legla u koncept, volim da ljudi to dožive na svoj način, meni to prija - kaže Ana Đurić.

Ona je za našu televiziju otkrila da joj je u porodici najvatreniji navijač Milan.

- On to prati baš detaljno, posmatra to intelektualno, mislim da je već postao ekspert. Ta podrška postoji. Ova Evrovizija nam je donela neku novu vrstu zabave - kaže Konstrakta.

Ona je istakla ko joj je favorit - Italija ili Ukrajina.

- Dosta su različite. Sivđa mi se od svake po malo, od Ukrajine tema koja govori o mami, ona frula. Od Italije, produkcija. Ima pesama koje su interesante - bila je iskrena Konstrakta.

Ako stigne pročita komentare, iskrena je Kostrakta.

- Razmišljam na sledeći način, pesma i nastup nisu tipični Evrovizijski. Ne znam da li ćemo u te tri minute uspeti da dođemo do njih. Ovo je nastup koji ili ukačiš ili si iz fazona, rizična je svakako pesma, jer nije klasična Evrovizijska - kaže Ana Đurić.

