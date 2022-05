OTKRIVAMO KAKO SE PONAŠALA SRPSKA DELEGACIJA NA EVROVIZIJI Dok su drugi dramili, naši bili smireni ONDA JE KONSTRAKTA URADILA OVO

Srbija je sinoć prošla u finale 66. po redu Evrovizije, ali to nismo znali do samog kraja, s obzirom na to da smo poslednji prozvani kao zemlja koja se plasirala dalje.

Tako je završnica polufinala bila i te kako napeta, kako za srpsku delegaciju u Torinu, tako i za sve koji su navijali iz Srbije, ali i šire.

foto: Kurir Televizija

- Ko je sinoć bio u ovoj hali on je jedva ostao živ. Atmosfera je bila neverovatna, ljudi moji. Ono što ste vi gledali kao oficijelni deo bilo je duplo više uzbuđenja, stresa, nervoze. Tako su odredili da Srbiju poslednju pročitaju na spisku zemalja koje su ušle u finale. Svi su čekali momenat da Srbiju pročitaju, ali verujte svi, ne samo srpski mediji. Više puta su inostrani mediji govorili "Serbia, Serbia". Kada je pročitano Konstraktino ime bila je potpuna cika i vriska kada je pročitana Srbija - rekla je uživo iz Torina novinarka Kurir televizije Anastasija Čanović.

1 / 9 Foto: Nemanja Nikolić, EBU/NATHAN REINDS

Anastasija Čanović otkrila je kako se ponašala naša delegacija na Evroviziji.

- Ana je bila potpuno smirena. I delovala je potpuno smirena. Ona i njen tim su raširili srpsku zastavu, kako i treba i dolikuje. Nije bilo bacanja po podu, vriske i slično kao što je to bio slučaj sa drugim delegacijama, već sasvim dostojanstveno - rekla je uživo iz Torina novinarka Kurir televizije Anastasija Čanović.

foto: Kurir Televizija

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

00:59 Konstrakta poslednji proglašeni finalista Evrovizije: Pogledajte reakciju