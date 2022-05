PREDSTAVNICA CRNE GORE NA EVROVIZIJI OGORČENA: Evropa sigurno nije OVO očekivala od nas! Trebalo je da nastup izgleda drugačije

Ovogodišnja predstavnica Crne Gore, Vladana Vučinić, prozvala je organizatore Evrovizije zbog propusta koji su, tvrdi, naštetili njenom nastupu.

"Koliko god da smo se trudili oko nekih stvari koje se tiču samog nastupa, molbe nam nisu uslišene jer se očigledno oni trude mnogo više oko zemalja koje imaju više novca", ispričala je Vladana za crnogorski portal CDM. Pevačica smatra da gledaoci nisu videli ono što je trebalo.

"Gledaoci moraju da znaju da to nije do nas jer smo zaista svi uložili mnogo truda i dokaz za to je da ove godine, na primer, imamo možda i najbolji spot, a tako je i nastup trebao da bude zanimljiv. I moramo priznati svi da tako nešto sigurno Evropa nije očekivala od Crne Gore", dodala je i priznala da je razočarana radom organizatora.

Podsećamo, Vladana je nastupila u sinoćnjoj, drugoj polufinalnoj emisiji Eurosonga. Predstavila se pesmom "Breathe", ali nije uspela da izbori mesto u finalu.

