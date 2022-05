GLUMICA IZ NETFLIKSOVE SERIJE NEODOLJIVO PODSEĆA NA KONSTRAKTU: Tviter poludeo, ONE SU ISTA OSOBA

Ana Đurić Konstrakta privukla je pažnju na Evrosongu, a pojedini obožavatelji uočili su jednu zanimljivost. Korisnici Tvitera naveli su da srpska predstavnica na Evroviziji neodoljivo podsećana na glumicu Dženi Volser, koja glumi Tori Spring u Netfliksovoj seriji "Heartstopper".

"Čestitam Tori Springs što predstavlja Srbiju na Evrosongu", bio je jedan od komentara na Tviteru.

Serija "Heartstopper" je britanska televizijska serija o punoletstvu i ljubavnoj vezi koja se emituje na Netfliksu, adaptirana po istoimenom veb stripu i grafičkom romanu Alis Oseman. Serija prvenstveno govori o Čarliju Springu (koji glumi Džo Lok), gej školarcu koji se zaljubljuje u drugara iz razreda Nika Nelsona (Kit Konor), pored kojeg sedi. Takođe istražuje živote Čarlijevih i Nikovih prijatelja: Taoa (Vilijam Gao), El (Jasmin Fini), Tare (Korina Braun), Darsija (Kizi Edžel) i Ajzaka (Tobi Donovan).

"Heartstopper" je počeo da se emituje 2022. godine. Za sada je emitovana prva sezona, koja ima osam epizoda. U ovoj seriji glumi navedena Dženi Volser, i to lik Tori Spring. O njenom životu se ne zna mnogu. Glumila je prošle godine u seriji Call the Midwife, i to lik Luis Vigli.

Pogledajte kako Dženi Volser glumi Tori Spring u Netfliksovoj seriji "Heartstopper":

