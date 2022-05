EVO KAKO IZGLEDA NAJPOZNATIJA EVROPSKA MAJKA: Velika prašina se digla oko STEFANIJE, a ona je bila iznenađena pesmom! VIDEO, FOTO

Frontmen grupe Kaluš Orkestar, Oleg Psiuk, posvetio je pobedničku pesmu svojoj majci Stefaniji.

Ukrajinci su na ovogodišnjoj Evroviziji pevajući o majci glavnog pevača Olega Psiuka, Stefaniji, odneli pobedu u Torinu.

Pobednička pesma izmešana je sa tradicionalnim pevanjem i modernim repom govori o nostalgiji uz naglasak na majčinu ljubav.

Frontmen grupe Kalush Orchestra, koja je pobedila na ovogodišnjem Evrosongu, Oleg Psiuk, posvetio je pesmu svojoj majci Stefaniji, po kojoj je pesma i dobila ime, no sada je to pesma za sve majke, kako tvrdi. Mnogi su se pak zapitali kako majka Stefanija, koja je poslužila kao inspiracija za pesmu, izgleda.

Ona je dala kratku izjavu za strane medije i sipričala da pojma nije imala da je pesma o njoj i da je to shvatila čitajuči komentare ispod snimaka jer je mislila je da je neko pomešao Olegovu devojku Sašu i nju, ali su joju rekli da je pesma definitivno posvećenja njoj. Bila je veoma iznenađena.

- Neka žena me je pitala može li da me slika, ja sam joj rekla da može, ali da ne znam šta će joj.. Razumem ako hoćete fotografiju mog sina, ali šta ću vam ja... - rekla je medijima sa nepoznate lokacije u Ukrajini.

Ovo su delovi pesme "Stefanija" u slobodnom prevodu:

Stefanija mama, mama Stefanija

Polje cveta, a ona je siva

Pevaj mi uspavanku, mama, hoću da čujem tvoju toplu reč

Ona me je ljuljala, dala mi je ritam

I verovatno mi neće oduzeti snagu volje, jer mi ju je dala

Verovatno je znala više i od Solomona

Razbijenih puteva uvek ću doći k tebi

Ona me neće probuditi, neće me probuditi u jake oluje, one su meci

Znala me je dobro

Nije bila prevarena

Iako je bila veoma umorna, ljuljala me je na vreme

Luli Luli Luli Goj

Stefani mama, mama Stefani

Polje cveta, a ona je siva

Pevaj mi uspavanku mama hoću da čujem tvoju toplu reč

Nisam u pelenama, ali mama, dosta

Kako god sam odrastao, plaćao sam za stvari

