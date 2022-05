ZAŠTO DŽONI DEP NE GLEDA AMBER HERD U OČI?! Na sudu pušten ŠOKANTAN SNIMAK koji sve objašnjava!

Počela je još jedna nedelja suđenja između Džonija Depa i njegove bivše supruge Amber Herd. On je tužio glumicu nakon što je u autorskom tekstu za Vašington post nagovestila da je tokom braka postala žrtva porodičnog nasilja.

Amber Herd je juče svedočila da ju je Dep pretukao na medenom mesecu i unakazio. Nakon što su glumicu intervjuisali njeni advokati, Kamil Vaskez, advokat Džonija Depa, počela je da postavlja pitanja, a atmosfera u sudnici je postala pomalo napeta.

Puštan je audio snimak iz 2016. godine. Čuje se kako Džoni Dep razgovara sa Amber Herd u hotelskoj sobi.

- Ja sam za tebe niko i uvek ću biti niko - rekao je Dep.

- Nikad mi više nećeš videti oči.

Heard je pokušala da zagrli Depa.

- Molim te, samo želim da te zagrlim i pozdravim - rekla je u suzama. Dep je odbio.

- Neće da te pogleda, zar ne? Znate tačno zašto gospodin Dep ne želi da vas pogleda - upitala je glumica Kamil Vaskez. Obećao je da joj više nikada neće videti oči, je li to istina?

- Ne sećam se toga - odgovorila je Amber Herd.

Kada je Vaskez direktno pitala glumicu da li je zlostavljala svog bivšeg muža, Herd je odgovorila:

- Nikada ne bih povredila Džonija.

- Samo sam želela da me ostavi na miru - istakla je ranije.

- Htela sam da živim dalje, a on mi to ne dozvoljava, izvodeći me pred suđenje - dodala je Amber.

