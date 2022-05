POČELA DA ZAMUCKUJE NA PITANJE O S*KS SKANDALU: Sara Džesika Parker KONAČNO progovorila o ZVERKI nakon optužbi za zlostavljanje

Sara Džesika Parker nije razgovarala sa svojim dugogodišnjim glumačkim partnerom iz hita "Seks i grad" Krisom Notom otkako su se pojavile optužbe koje ga terete za seksualno zlostavljanje.

"Ne znam ni da li sam spremna da razgovaram o tome. Ali ne mislim da nisam reagovala na skandal kao producent", rekla je za THR 57-godišnja glumica i izvršna producentkinja serije "I tek tako...".

Glumica se prilično zapetljala i počela da zamuckuje dok je davala odgovor na to neprijatno pitanje o svom kolegi, osramoćenom 67-godišnjem Notu ,koji je igrao supruga Keri Bredšo - finansijera Džona Džejmsa Prestona - Gpsodina Zverku u svih šest sezona "Seksa i grada", dva filmska spin-offa, kao i nedavnom povratku junakinja kroz seriju "I tek tako".

Not je 16. decembra prošle godine negirao da je seksualno zlostavljao dve žene koje su se javile THR-u, tvrdeći da su to bili "sporazumni susreti".

Međutim, nakon toga, javile su se još dve žene sa sličnim tvrdnjama o Notu, kog je A3 Artists Agency odmah izbacila, a njegov lik je ubijen u seriji "The Equalizer".

Sara nije morala da da otkaz Gospodinu Zverku, budući da je već umro u "I tek tako" zbog srčanog udara u prvoj epizodi serije emitovanoj 9. decembra.

Kako je ostao bez glumačkih poslova, Not je povisio cene na Cameu - 600 američkih dolara za personalizovani video za obožavatelje (100 više nego pre skandala), 2.000 dolara za poslovni video sadržaj i 1.600 dolara za lične videopozive uživo.

HBO Max je zvanično 22. marta objavio da će se snimati i druga sezona serije "I tek tako" - što znači da će Sara Džesika Parker, Sintija Nikson i Kristin Dejvis verovatno dobiti pozamašne povišice na svoje prethodne plate od 10 miliona dolara.

