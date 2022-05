ODVEO ME U SOBU, SVUKAO PANTALONE I TRAŽIO DA IZVEDEM RAZVRATAN ČIN: Poznata glumica opisala TRAUMATIČNO iskustvo s kolegom

Kada je krenula u snimanje svog novog filma "Senior Year" za Netflix, Rebel Vilson se pobrinula da unese u njega "urnebes i srce", ali kako kaže - i puno respekta.

"Budući da u filmu ima puno mladih glumaca, htela sam da budem sigurna da ih svi ljudi na setu poštuju", ispričala je Vilson za američki People. Zvezda je imala i jako dobar razlog za to - sopstveno gorko iskustvo.

Naime, kako priča, pre nekoliko godina, danas 42-godišnju glumicu maltretirao je kolega s kojim je snimala film, ali nije navela o kome se radi.

"Pozvao me u sobu i svukao pantalone", kaže Rebel. Tada ju je pred svojim prijateljima zatražio da izvede razvratan čin, o čemu je već prošle godine donekle i pričala.

"Bilo je grozno i ​​odvratno. I ponašanje posle, sve je to bilo pre #MeToo pokreta, gde su na neki način pokušali da unište i mene i moju karijeru. Da se to dogodilo nakon #MeToo-a, onda sam jednostavno mogla da ih razvalim", govori Vilson. S druge strane, Vilson je ipak donekle znala da se zauzme za sebe jer ima diplomu prava na Univerzitetu New South Wales.

"Budući da sam advokat, dokumentovala sam to i nazvala sam svog predstavnika. Zato sada imam neke stvari u pisanom obliku o tome šta se dogodilo.", ističe glumica. I nije stala na tome.

"Definitivno sam se pobrinula da ljudi iz industrije saznaju šta mi se dogodilo", dodaje ona. Međutim, cela ta situacija i dalje je prati jer se pita zašto je ostala u toj groznoj situaciji, s tim groznim tipom, nastojeći da prevaziđe sve to, da bude profesionalna i završi film.

foto: Profimedia

"Sada to više nikada ne bih učinila. Mislila sam da je čak i žalba mojoj agenciji veliki korak. I žaliti se studiju. Međutim, saznala sam da sam već četvrta osoba koja se žalila na tog tipa. Takvo odvratno ponašanje, ali mnoge žene prošle su mnogo gore. Kada bi se to ponovilo, verovatno bih se još više zauzela za sebe i to prvenstveno zbog hrabrosti drugih žena", zaključuje Vilson.

(Kurir.rs)

