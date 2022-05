BILA JE JEDNA OD NAJBOLJIH GLUMICA SRBIJE, A ONDA JE NESTALA: Sada je profesorka u Americi, znate li KO JE ova slavna lepotica?

Foto: Pritnscreen You tube

Naša popularna glumica je 1993. godine donela odluku da se preseli u Amerku, a pored glume sada ima još jedno zanimanje.

Mirjana Joković se sporadično vraća u Srbiju, a domaća publika će uskoro moći da je vidi u novom filmu crnogorskog reditelja Ivana Marinovića "Živi i zdravi". Iako živi u Americi u svim intervjuima naglašava kako vezu sa Srbijom nije prekinula.

- Nikad nisam otišla sa planom da živim van zemlje, to se prosto desilo, i nikad nisam raskinula vezu sa Beogradom i Srbijom. Iako je moja lična priča drugačija, definitivno ima spoja u tome koliko mi ponesemo svoj grad sa sobom - rekla je jednom prilikom a onda i dodala:

- Dolazim često, i ima dosta naših u svetu, tako da se spajamo i viđamo. Definitivno mi je osećaj svaki put kad sletim u Beograd kao da nigde nisam ni bila, ne postoji distanca, i uvek volim da dođem ovde.

Mirjana je otkrila i da joj je pedagogija velika ljubav.

- Ja predajem i pedagogija mi je postala druga ljubav jednako važna kao i gluma. Tu sam otkrila jednu posvećenost koja me ispunjava. Predajem na "California Institute of the Arts", jednoj od najboljih progresivnih škola u Americi, tu sam već 15 godina i mnogo volim svoje studente. Ne mogu mnogo da sebi dam otpusta, ali kad se nešto desi što je stvarno bitno i lepo, da mogu da pomognem, onda naravno nađem vremena.

Mirjana nikad nije bila vezana za mesto iako u intervjuima govori da je Beograd njen grad. Sa putovanjima je krenula još u najmlađem dobu.

- Rođena sam u Užicu, odrasla sam sa svojim roditeljima u Africi u Zambiji, prvih osam godina svog života. Onda sam došla ovde, upisala akademiju sa šesnaest godina. Vrlo brzo sam počela da radim i započela sama da putujem. Živela sam u Argentini tamo radila nekoliko filmova, onda potom po Evropi putovala i snimala. Na kraju sam 1989. godine prvi put otišla u Njujork - rekla je u jednom intervju Jokovićeva.

