KAD JOJ JE SLOMIO VILICU, PEVALA JE S USTIMA PUNIM KRVI: Dok je punila koncertne dvorane, NIKO NIJE ZNAO da ju je MUŽ ZLOSTAVLJAO

Tina Tarner nije bila jedina žena koju je njen suprug Ajk Tarner tukao (jedna od ljubavnica mu je razbila gitaru o glavu kada je pokušala da se zaštiti od udarca) – ali ju je najviše tukao. Jednom je, pred svedocima, pokušao da joj cigaretom izgori nos. Polio joj je lice vrućom kafom. Gađao je telefonima, ofingerima, tanjirima – sve što mu je bilo nadohvat ruke. Jednom joj je polomio rebra, drugi put – neposredno pre izlaska na scenu – vilicu, nakon čega je pevala sa krvavim ustima.

Sa sobom je imala 36 centi i malu količinu prtljaga sa toaletnim priborom. Svoju natečenu glavu zavila je maramom.

– J**o te, prebio si me poslednji put – pomislila je. Muž je u to vreme bio na krevetu, spavao kao beba.

foto: PPS / Zuma Press / Profimedia

Pevačica je znala da će je svi tražiti jer je skoro vreme za koncert – ali to više nije bilo važno. Iz hotela je pobegla kroz zadnji izlaz, sakrivši se među kantama za đubre. Nekoliko dubokih udisaja – i ona je krenula dalje.

Pretrčala je prometni auto-put. Na drugoj strani je bio još jedan hotel. Ušla je, zamolila da razgovara sa direktorom. Nije imala čime da plati, obećala mu je da će to učiniti kasnije. Skinula je naočare pred njim i rekla: “Zovem se Tina Tarner. Kao što vidite, upravo sam se posvađala sa mužem.” Dobila je najbolji apartman. Direktor je na vrata postavio obezbeđenje.

foto: Profimedia

Bila je gladna. Nije znala ni koga da pozove da Ajk ne bi saznao gde je (jednom, pre mnogo godina, kada je pokušala da pobegne od njega, uspeo je da dođe do stanice i da je samo izvuče iz autobusa pre polaska). Ali barem je bila bezbedna. Bio je jul 1976. To nije bio definitivan kraj noćne more Tine Tarner – ali je već početak kraja.

– Bila sam živa, ali sam se osećala kao da sam mrtva. Nisam postojala – rekla je nekoliko godina kasnije novinaru “People” u jednom značajnom intervjuu.

Vratimo se u sredinu 1950-ih, 18-godišnja En Mae Bulok završava školu. Uskoro će raditi u bolnici u Sent Luisu (Misuri) kao medicinska sestra, ali je mnogo više privlači scena i pevanje. Pohađa probe i koncerte popularnog ritm’n’bluz benda The Kings of Rhithm u gradu.

foto: Profimedia

Mršava, neupadljiva, ne ističe se među hordama lokalnih devojaka koje lebde oko grupe – sve dok jednom ne uzme mikrofon u ruku i ne počne da peva. Vođa grupe Ajk Tarner je bio impresioniran.

– Ružno, ali imala je nešto – rekao je posle mnogo godina.

Ajk, kao i mnogi muzičari u njegovom okruženju, nosi revolver i prati ga loša reputacija. Majka „male En” je pobesnela na vest da devojčica nastupa sa Tarnerom.

– Mogla sam da radim samo dve stvari: da radim u bolnici ili da pevam u Ajkovom bendu. Ništa više nisam znala i nikoga nisam poznavala. A želela sam da pevam – rekla će Tina Tarner godinama kasnije.

foto: Profimedia

Bio je stariji od nje za osam godina. U početku ju je tretirao kao nešto između mlađe sestre i prijatelja. Napravila je prve korake na sceni – Ajk je bio vodič i čuvar, plaćao je garderobu i zubara. Zatrudnela je sa saksofonistom iz njegove grupe – Ajk je imao drugu ženu i mnogo ljubavnica. Promenila je lice njegovog tima i dala mu novi “udarac”, a Ajk je odlučio da je iskoristi kao sredstvo za široku slavu.

“Tina Tarner” – smislio je ovaj nadimak. Ime je povezao sa divljom “kraljicom džungle”. Ime – kao i ona sama – trebalo je da bude njegovo vlasništvo. Takođe u slučaju da napusti bend, kao i veliki broj prethodnih pevačica. Onda bi on mogao da imenuje drugu kao “Tinu Tarner”.

Imala je 20 godina i počela je da se oseća kao zvezda s jedne strane i kao robinja s druge. Kasnije je priznala da se zaljubila, ali je verovatno bilo više osećaja zahvalnosti i popunjavanja praznine nakon osećaja odbačenosti iz detinjstva koje je pamtila.

foto: Profimedia

– Znala sam samo da ne mogu da se slažem sa mamom , a moj tata nije voleo da se motam oko njega – jednom prilikom je pevačica rekla.

Prvi odnos došao je zbog nesreće, a ne zbog pristanka. Prvo Ajkovo premlaćivanje nije bilo slučajno, a povod za njega bila je njena svesna primedba – čuo je da Tina više ne želi da bude sa njim i počeo je da je tuče.

– Onda me je na silu odvukao u krevet – priseća se ona u svojoj biografiji. Ove scene su se ponavljale tokom godina.

Početkom 1960-ih singl „A Fool in Love“ se ispostavlja kao prvi hit. Tim Ajk & Tina Tarner Revue idu gore – on je lider, ona je lice. Ljudi iz Ajkove grupe rade kao volovi pod njegovom palicom. Mesece provode na turnejama po celoj Americi.

Ponižavanje se nastavlja. Ona zatrudni, rodi na putu – njega nema. Spolja izgleda kao da mu je Tina žena, iako žena, od koje se Ajk još uvek nije razveo, ide na turneje sa bendom. Ali desetine žena stalno lebde oko Ajka. Neke ljubavnice su mu bile poslovne partnerke. Tina je besna kada spava sa njima pod istim krovom.

foto: Profimedia

Ali možda je najgore bilo – zavisnost i nasilje. Tina je pristala na brak pre nego što ga je želela.

– Tada sam uvek morala da kažem da, inače bi me pretukao – ispričala je.

Ajk Tarner se ponašao kao brutalni lord i vladar. Davao je darove ženama, plaćao kiriju za njih – i očekivao bezuslovnu poslušnost.

– Trošio je novac na mene kada je hteo, ali ja nikada nisam mogla da dobijem novac – priseća se Tina. Nije mogla da ode bez njegove dozvole. Odbio je čak i da joj da nekoliko dolara džeparca.

Kako pronaći sebe a ne biti tuđe oruđe

Našla je novog menadžera. Održala je divan koncert u Njujorku, nakon čega joj je nastupe sa Roling Stonsima i zajedničkim duetom ponudio poznati Mik Džeger. Karijera joj je ponovo krenula.

foto: Profimedia

Ona je novinaru „People” magazina ispričala svoj život sa Ajkom 1981. godine. Šok nakon ovog priznanja bio je ogroman – jer je čak i ranih 1980-ih, percepcija javnosti o porodičnom nasilju (fizičkom ili ekonomskom) ili bračnom silovanju bila jednostavno mala. Još dramatičnija je bila detaljna biografija “Me, Tina”, napisana uz pomoć Kurta Lodera iz Rolling Stonea.

Kada je Tina Tarner primila tri Gremi nagrade, rekla je sa bine: “Nadamo se da ćemo ih videti još”, a pozdravili su se. U roku od nekoliko godina nakon njenog velikog bekstva od muža, Tina Tarner je ponovo bila na vrhu. Nakon što se pojavila u trećem delu „Mad Maka“ zajedno sa Melom Gibsonom, konačno je imala dovoljno novca da otplati svoje dugove.

– Ali nije se radilo samo o desetinama hiljada koncerata na stadionima, milionima primeraka ploča i nagradama. Bila sam jaka, našla sam sebe – rekla je Tarner. Kao žena i kao umetnica, konačno je prestala da bude tuđe oruđe.

(Kurir.rs/ Objektiv)

Bonus video:

01:17 NEDA UKRADEN NIKAD ISKERNIJA! Apelovala na OBAVEZNU VAKCINACIJU: Žrtve smo NEODGOVORNIH ljudi, imamo izbor, a ne koristimo ga!